Компания Disney закрывает свой офис в России, большинство сотрудников уволены – кинопрокатчики РФ

По данным специализированного ресурса, большинство сотрудников кинопрокатного отдела компании на улице Станиславского уже уволены, оставшиеся переедут в главный офис Disney на Новинском бул
В "Бюллетене кинопрокатчика" отмечают, что сейчас "почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney".
О временной остановке проката своих фильмов в России в связи с ее вооруженной агрессией против Украины компания Disney объявила 28 февраля, на пятый день полномасштабного вторжения.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.