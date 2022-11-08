Компания Disney закрывает свой офис в России, большинство сотрудников уволены – кинопрокатчики РФ

Disney прекратила прокат в России на пятый день ее открытого вторжения в Украину Фото: ЕРА

По данным специализированного ресурса, большинство сотрудников кинопрокатного отдела компании на улице Станиславского уже уволены, оставшиеся переедут в главный офис Disney на Новинском бул

В "Бюллетене кинопрокатчика" отмечают, что сейчас "почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney".

О временной остановке проката своих фильмов в России в связи с ее вооруженной агрессией против Украины компания Disney объявила 28 февраля, на пятый день полномасштабного вторжения.