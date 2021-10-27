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Двое бывших сотрудников подали иски против Цукерберга и его жены

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Основателя Facebook обвинили в создании расовой дискриминации на работе
Основателя Facebook обвинили в создании расовой дискриминации на работе 
Фото: EPA

Двое бывших сотрудников компании Limitless, которая занималась обеспечением безопасности основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали иски против супругов из-за расовой дискриминации и харассмента. Суд Сан-Франциско (Калифорния, США) принял иски 20 сентября, сообщил 26 октября американский таблоид New York Post.

Истцы – Миа Кинг и неназванный мужчина – работали в компании в 2017–2019 годах.

Кинг утверждает, что неоднократно сталкивалась с расистскими и гомофобными высказываниями со стороны менеджера компании Лиама Бута. По ее словам, Бут называл ее прическу "непрофессиональной" и заявлял, что женщину взяли на работу только из-за цвета кожи.

Ее коллега сказал, что Бут как минимум дважды оказывал ему нежелательные знаки внимания.

Истцы обвиняют Цукерберга и Чан в том, что они как работодатели допустили дискриминацию.

Адвокат Цукерберга и его супруги Бен Лаболт назвал претензии бывших сотрудников необоснованными. По его словам, Кинг и ее коллега уже передавали компании свои требования вскоре после увольнения и требовали крупных денежных компенсаций.

Лаболт считает, что подтвердить подобные обвинения в суде "просто невозможно", поэтому истцов ждет поражение.

Когда начнутся слушания по искам, пока неизвестно.

Контекст:

Марк Цукерберг – основатель и руководитель социальной сети Facebook. Его состояние журнал Forbes оценивает в $113 млрд.

Цукерберг и Присцилла Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. Они поженились в 2012 году.

Теги: Facebook, Марк Цукерберг, дискриминация, суд, харассмент
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