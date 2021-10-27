Двое бывших сотрудников подали иски против Цукерберга и его жены

Истцы – Миа Кинг и неназванный мужчина – работали в компании в 2017–2019 годах.
Кинг утверждает, что неоднократно сталкивалась с расистскими и гомофобными высказываниями со стороны менеджера компании Лиама Бута. По ее словам, Бут называл ее прическу "непрофессиональной" и заявлял, что женщину взяли на работу только из-за цвета кожи.
Ее коллега сказал, что Бут как минимум дважды оказывал ему нежелательные знаки внимания.
Истцы обвиняют Цукерберга и Чан в том, что они как работодатели допустили дискриминацию.
Адвокат Цукерберга и его супруги Бен Лаболт назвал претензии бывших сотрудников необоснованными. По его словам, Кинг и ее коллега уже передавали компании свои требования вскоре после увольнения и требовали крупных денежных компенсаций.
Лаболт считает, что подтвердить подобные обвинения в суде "просто невозможно", поэтому истцов ждет поражение.
Когда начнутся слушания по искам, пока неизвестно.
Марк Цукерберг – основатель и руководитель социальной сети Facebook. Его состояние журнал Forbes оценивает в $113 млрд.
Цукерберг и Присцилла Чан познакомились в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. Они поженились в 2012 году.