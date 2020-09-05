Для перехвата бомбардировщиков США, пролетевших над Украиной, РФ подняла восемь истребителей

Из-за полета в воздушном пространстве Украины стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США Россия перевела в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Полет американских ракетоносцев B-52H и украинских истребителей МиГ-29 и Су-27 над Азовским морем в воздушном пространстве Украины взволновал российских оккупантов, они отреагировали поднятием в воздух восьми истребителей (четыре Су-27 и четыре Су-30). Об этом 5 сентября в Facebook сообщило командование Воздушных сил Украины.

По информации командования, РФ перевела в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа.

"Военные эксперты пишут, что этим успешно воспользовались самолеты-разведчики НАТО, они получили всю необходимую информацию о ПВО вероятного противника", – сказано в сообщении.

Командование опубликовано видео из кабины В-52Н о перелете ракетоносцев из Великобритании в сопровождении украинских истребителей.

Американские бомбардировщики Boeіng В-52 Stratofortress пролетели в небе над Украиной и возле аннексированного Россией Крыма 4 сентября в сопровождении истребителей бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ Су-27 и МиГ-29.

Военные отметили, что бомбардировщики США вылетели с авиабазы Ферфорд в Великобритании утром 4 сентября, затем пролетели над территорией Европы в сопровождении истребителей военно-воздушных сил стран НАТО.

По информации главного редактор BlackSeaNews Андрея Клименко, британский самолет-разведчик Airborne Stand-Off Radar (ASTOR) был в составе подлетевшей к Крыму авиагруппы.

В мае этого года над Украиной пролетели стратегические бомбардировщики B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 ВВС США. В полете над страной самолеты сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29.

Такие бомбардировщики уже не раз пролетали над Европой в рамках миссии НАТО. В частности, в мае американские самолеты совершили беспосадочный перелет с дозаправкой над Великобританией, сообщил сайт ВВС США в Европе и Африке.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.