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Додик из-за Путина объявил "нежелательным лицом" украинского дипломата. В МИД Украины решение назвали ничтожным

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Додика (на фото справа) и Путина украинец сравнил с террористами
Додика (на фото справа) и Путина украинец сравнил с террористами
Фото: ЕРА

Милорад Додик, президент Республики Сербской – государственного образования в составе Боснии и Герцеговины, – объявил "нежелательным лицом" украинского посла в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василия Кирилича. Об этом 11 января сообщает Slobodna Dalmacija.

Заявление Додика последовало после того, как он по случаю празднования "дня республики" 9 января решил дать медаль президенту России Владимиру Путину, и Кирилич назвал происходящее "наградой от одного террориста другому".

Решение Додика критически встретили в Европейском союзе, отмечает Eunews. В частности, пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано подчеркнул, что "весь мир знает, кто такой Путин". (В феврале 2022 года глава Кремля объявил о вторжении в Украину).

11 января ситуацию с Додиком и "нежелательным лицом" Кириличем прокомментировал в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Эта "новость" и не заслуживала бы какого-то нашего внимания. Но поскольку некоторые за границей пытаются это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить – это так называемое решение ничтожно. У Украины нет посла в так называемой Республике Сербской. Василий Кирилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что конституция Боснии и Герцеговины предполагает, что полномочия в области внешней политики находятся в исключительной компетенции президиума страны.

"У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", – объяснил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid033uNaBjoFHH3XakX35R1zau2V5rHi3jv28PRarxLLMGcf7h6h3Jerg8rjtNCdcNVml

Контекст:

Додик известен пророссийскими и сепаратистскими высказываниями, в частности о "российском" Крыме.

В январе 2017 года он объявил, что боснийским сербам следует выйти из состава Боснии и Герцеговины и создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. По его мнению, у Боснии и Герцеговины как у государства нет перспектив развития.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, МИД Украины, Босния и Герцеговина, террористы, дипломаты, Василий Кирилич, Олег Николенко, Милорад Додик
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