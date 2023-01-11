Додик из-за Путина объявил "нежелательным лицом" украинского дипломата. В МИД Украины решение назвали ничтожным

Додика (на фото справа) и Путина украинец сравнил с террористами Фото: ЕРА

Заявление Додика последовало после того, как он по случаю празднования "дня республики" 9 января решил дать медаль президенту России Владимиру Путину, и Кирилич назвал происходящее "наградой от одного террориста другому".

Решение Додика критически встретили в Европейском союзе, отмечает Eunews. В частности, пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано подчеркнул, что "весь мир знает, кто такой Путин". (В феврале 2022 года глава Кремля объявил о вторжении в Украину).

11 января ситуацию с Додиком и "нежелательным лицом" Кириличем прокомментировал в Facebook пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Эта "новость" и не заслуживала бы какого-то нашего внимания. Но поскольку некоторые за границей пытаются это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить – это так называемое решение ничтожно. У Украины нет посла в так называемой Республике Сербской. Василий Кирилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что конституция Боснии и Герцеговины предполагает, что полномочия в области внешней политики находятся в исключительной компетенции президиума страны.

"У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", – объяснил Николенко.