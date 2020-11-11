Дом Шерлока Холмса в Лондоне принадлежит семье Назарбаева – СМИ

Семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в британской столице принадлежат земля и дома от №215 до №237 по Бейкер-стрит, сообщило издание The Times. В частности, Дарига и Нурали Назарбаевы являются собственниками дома по адресу Бейкер-стрит, 221b, который упоминается в произведениях Артура Конан-Дойля как дом сыщика Шерлока Холмса.

Если верить классику, в доме по адресу Бейкер-стрит, 221b жил детектив Шерлок Холмс Фото: wikipedia.org

Здание по адресу Бейкер-стрит, 221b в Лондоне, которое упоминается в произведениях английского писателя Артура Конан-Дойля как дом сыщика Шерлока Холмса, принадлежит семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом 10 ноября написало издание The Times.

Газета отмечает, что пять лет ходили слухи по поводу личности владельца здания, однако сейчас его имя стало известно.

Так, дом по адресу Бейкер-стрит, 221b на 90% принадлежит дочери Назарбаева Дариге, еще 10% – ее старшему сыну Нурали Назарбаеву.

По данным издания, семье бывшего президента Казахстана принадлежат земля и дома от №215 до №237 по Бейкер-стрит. Формально они записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за £140 млн.

В марте ВВС писало, что в Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Назарбаева. Недвижимость была арестована весной 2019 года как "необоснованное богатство". Тогда имена собственников не назывались, власти заявили лишь, что дома и квартира связаны с "политически заметной фигурой". Владельцы недвижимости должны были доказать законность происхождения активов.