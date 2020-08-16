Дочь Назарбаева подтвердила смерть его внука

СМИ сообщали, что внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер от сердечного приступа. Его мать Дарига Назарбаева подтвердила факт смерти сына.

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана. Ее заявление опубликовано 16 августа на сайте фонда Нурсултана Назарбаева.

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", – заявила она.

О смерти Айсултана Назарбаева сообщало казахстанское издание Zakon.kz. По данным СМИ, он умер в Лондоне в ночь на 16 августа от остановки сердца, окончательная причина смерти выясняется.

Айсултан Назарбаев – сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената страны, и политика, бизнесмена и дипломата Рахата Алиева, который был найден повешенным в тюрьме Вены в феврале 2015 года.

В октябре 2019 года суд в Британии приговорил Назарбаева-младшего за сопротивление полиции к году тюрьмы условно. Приговор предполагал испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

В феврале 2020 года он попросил в Великобритании политического убежища. "Все дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности моей мамы и ее мужа Кайрата Шарипбаева", – заявил тогда внук экс-президента Казахстана.

По его словам, речь идет о газовом контракте, по которому казахстанский газ "за копейки" продается российскому "Газпрому".