ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Драка с Токаевым, побег из тюрьмы, похищение семьи, покушения. Интервью Гордона с казахстанским оппозиционером Аблязовым. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Аблязов, который сейчас живет во Франции, называет себя лидером оппозиции Казахстана
Аблязов, который сейчас живет во Франции, называет себя лидером оппозиции Казахстана
Фото: Mukhtar Ablyazov / Facebook

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с казахстанским оппозиционером, бывшим министром энергетики Казахстана Мухтаром Аблязовым.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Аблязов говорил о: 

  • отношениях президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным; 
  • том, как Нурсултан Назарбаев столько лет удерживал власть в Казахстане;
  • покушениях, травле, слежке, похищении семьи и изгнании из Казахстана;
  • том, как у него отобрали более $20 млрд;
  • том, как Казахстан помогает России;
  • войне России против Украины и том, чем она завершится. 

"До тех пор, пока война не почувствуется всеми россиянами, пока им всем не станет плохо, они будут воспринимать, что где-то далеко происходит "специальная военная операция". Они должны испытывать гигантские трудности, чтобы военные там страдали, голодали, как это было в 1917 году, чтобы люди теряли работу", – сказал Аблязов.

Аблязов родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Московский инженерно-физический институт. Несколько лет работал по специальности. В 1992 году основал торговую компанию "Астана-Холдинг".

В 1997 году президент Казахстана Назарбаев пригласил Аблязова возглавить АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и провести реформы в энергетической сфере. В 1998–1999 годах Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Ушел в отставку, отметив, что методы управления команды Назарбаева делают невозможными проведение системных реформ. 

После отставки основал движение "Демократический выбор Казахстана", занимался развитием своего банка "БТА Банк" (в 2009 году финансовое учреждение было национализировано). 

В 2002 году Аблязова арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновным в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Через год Назарбаев его помиловал. 

После освобождения Аблязов жил в России, Казахстане и Великобритании, сейчас живет во Франции. 

В Казахстане, Украине и России открыли уголовные дела, в которых фигурирует Аблязов. В Казахстане бизнесмена заочно приговорили к 20 годам заключения за хищение $7 млрд из "БТА Банка" и к пожизненному заключению за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева. В Украине и России его обвиняют в растрате и махинациях, он находится в розыске. Франция отказалась экстрадировать Аблязова. Бизнесмен неоднократно называл свое преследование политически мотивированным.

В 2022 году Аблязов назвал себя лидером оппозиции Казахстана.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Мухтар Аблязов, Казахстан, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Галина ГРИШИНА
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
Галина ГРИШИНА
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Галина ГРИШИНА
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Галина ГРИШИНА
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Как приготовить дома ароматный лавандовый мед. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (422306)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (199911)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (151358)
4
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (98711)
5
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (71069)
6
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (48499)
7
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (41914)
8
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео (29837)
 
 
 
 