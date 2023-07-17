Драка с Токаевым, побег из тюрьмы, похищение семьи, покушения. Интервью Гордона с казахстанским оппозиционером Аблязовым. Видео

Аблязов, который сейчас живет во Франции, называет себя лидером оппозиции Казахстана Фото: Mukhtar Ablyazov / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Аблязов говорил о:

отношениях президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным;

том, как Нурсултан Назарбаев столько лет удерживал власть в Казахстане;

столько лет удерживал власть в Казахстане; покушениях, травле, слежке, похищении семьи и изгнании из Казахстана;

том, как у него отобрали более $20 млрд;

том, как Казахстан помогает России;

войне России против Украины и том, чем она завершится.

"До тех пор, пока война не почувствуется всеми россиянами, пока им всем не станет плохо, они будут воспринимать, что где-то далеко происходит "специальная военная операция". Они должны испытывать гигантские трудности, чтобы военные там страдали, голодали, как это было в 1917 году, чтобы люди теряли работу", – сказал Аблязов.

Аблязов родился в 1963 году в Казахстане. Окончил Московский инженерно-физический институт. Несколько лет работал по специальности. В 1992 году основал торговую компанию "Астана-Холдинг".

В 1997 году президент Казахстана Назарбаев пригласил Аблязова возглавить АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) и провести реформы в энергетической сфере. В 1998–1999 годах Аблязов был министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Ушел в отставку, отметив, что методы управления команды Назарбаева делают невозможными проведение системных реформ.

После отставки основал движение "Демократический выбор Казахстана", занимался развитием своего банка "БТА Банк" (в 2009 году финансовое учреждение было национализировано).

В 2002 году Аблязова арестовали и приговорили к шести годам лишения свободы, признав виновным в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Через год Назарбаев его помиловал.

После освобождения Аблязов жил в России, Казахстане и Великобритании, сейчас живет во Франции.

В Казахстане, Украине и России открыли уголовные дела, в которых фигурирует Аблязов. В Казахстане бизнесмена заочно приговорили к 20 годам заключения за хищение $7 млрд из "БТА Банка" и к пожизненному заключению за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева. В Украине и России его обвиняют в растрате и махинациях, он находится в розыске. Франция отказалась экстрадировать Аблязова. Бизнесмен неоднократно называл свое преследование политически мотивированным.

В 2022 году Аблязов назвал себя лидером оппозиции Казахстана.