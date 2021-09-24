Друг Высоцкого, поэт Кохановский: На похоронах Высоцкого встретил Абдулова, он говорит: "Ты что не знал, что он сидел на игле, на морфии?"

"Нет! Такая история, опять-таки, с его смертью связана… Я, как выросший рядом с баней, очень долго продолжал свою традицию и ходил париться. Как-то я договорился с одним композитором встретиться в "Цидели". Мы договорились встретиться в 12.00, а я опоздал и пришел где-то в 12.30. Он говорит: "Я думал, ты не придешь, позвонил жене, она сказала: "Если договорились, он обязательно придет, только передай, что как только он ушел в баню, позвонила какая-то женщина и сказала, что сегодня ночью умер Володя Высоцкий", – сообщил поэт.

По его словам, жене Марии пришлось уговаривать его поехать на похороны.

"Маша говорит: "Ты должен поехать" – "Я не могу" – "Как?" – "Не могу его видеть мертвым"… Короче говоря, я в этот день не поехал, поехал на следующий день. Приезжаю, Марина встречает меня, голову на плечо – и зарыдала. Я сейчас это говорю, а у меня слезы на глазах. Встречаю Севку [Абдулова], говорю: "Ну как же так?" А он так спокойно говорит: "А ты ничего не знал?" – "А что я должен знать?" – "Что он сидел на игле" – "Откуда же я знал? На чем он сидел?" – "На морфии".

Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?". Читайте полную версию интервью

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