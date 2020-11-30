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"Дружба важнее". Сербия отказалась высылать посла Черногории

Сербия отозвала решение о высылке посла Черногории в одностороннем порядке. Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что для президента страны Александра Вучича дружба с Черногорией важнее дипломатических конвенций.

Сербия надеется на дружественные отношения с Черногорией
Сербия надеется на дружественные отношения с Черногорией
Фото: EPA

Сербия отозвала решение об объявлении посла Черногории персоной нон грата, сообщили в министерстве иностранных дел Сербии 29 ноября со ссылкой на премьер-министра Сербии Ану Брнабич.

"Президент Вучич пригласил меня и министра Николу Селаковича [министра юстиции и государственного управления] на беседу, чтобы проконсультироваться по поводу решения правительства. Он понимает и поддерживает это решение", – сказано в сообщении.

Сербия отозвала решение о высылке посла в одностороннем порядке. Премьер объяснила это тем, что для президента Сербии Александра Вучича дружба с Черногорией важнее дипломатических конвенций.

Брнабич отметила, что решение Вучича поддержали представители сербского народа в Черногории. Сербский премьер надеется, что такой шаг будет истолкован как проявление доброй воли и в дальнейшем с Черногорией будут дружественные отношения.

Черногория 28 ноября объявила посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата. Высылку дипломата объяснили постоянным вмешательством во внутренние дела страны. Сербия в ответ объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича и приказало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся за четыре дня до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс, пишет "Німецька хвиля". Почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербский и пророссийский "Демократический фронт". Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и "Демократический фронт", выступают против Джукановича.

Теги: Сербия, Черногория, Александр Вучич, дипломаты, Подгорица, Белград, Ана Брнабич
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