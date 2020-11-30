"Дружба важнее". Сербия отказалась высылать посла Черногории

Сербия отозвала решение об объявлении посла Черногории персоной нон грата, сообщили в министерстве иностранных дел Сербии 29 ноября со ссылкой на премьер-министра Сербии Ану Брнабич.
"Президент Вучич пригласил меня и министра Николу Селаковича [министра юстиции и государственного управления] на беседу, чтобы проконсультироваться по поводу решения правительства. Он понимает и поддерживает это решение", – сказано в сообщении.
Сербия отозвала решение о высылке посла в одностороннем порядке. Премьер объяснила это тем, что для президента Сербии Александра Вучича дружба с Черногорией важнее дипломатических конвенций.
Брнабич отметила, что решение Вучича поддержали представители сербского народа в Черногории. Сербский премьер надеется, что такой шаг будет истолкован как проявление доброй воли и в дальнейшем с Черногорией будут дружественные отношения.
Черногория 28 ноября объявила посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата. Высылку дипломата объяснили постоянным вмешательством во внутренние дела страны. Сербия в ответ объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича и приказало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.
Дипломатический скандал между двумя странами разгорелся за четыре дня до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс, пишет "Німецька хвиля". Почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербский и пророссийский "Демократический фронт". Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и "Демократический фронт", выступают против Джукановича.