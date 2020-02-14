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Сербия и Косово договорились о восстановлении железнодорожного сообщения

В Мюнхене при посредничестве США подписан договор о начале регулярного движения поездов по маршруту Белград – Приштина.

Железнодорожное сообщение между Сербией и Косово было прервано в 1998 году
Железнодорожное сообщение между Сербией и Косово было прервано в 1998 году
Фото: ЕРА (архив)

14 февраля перед началом работы Мюнхенской конференции по безопасности представители правительств Сербии и Косово подписали соглашения о восстановлении железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной, а также о строительстве автомагистрали между этими городами.

Президент Сербии Александр Вучич написал в Instagram, что эти договора крайне важны для этнических сербов, живущих в косовских регионах Грачаница, Сириничка-Жупа и Косовское Поморавле.

Косовский президент Хашим Тачи заявил в Twitter, что подписание двух соглашений – важный шаг к заключению окончательного мирного договора между странами. Он поблагодарил США за посредничество в заключении этих договоров и согласованного ранее договора о возобновлении авиасообщения между Белградом и Приштиной.

Комментируя эти слова Тачи, президент Сербии заявил, что заключение финального довгоора зависит не от политических желаний, а от реальности и готовности вести переговоры о компромиссе, сообщает Radio Slobodna Evropa.

Железнодорожное сообщение между сербской столицей и Косовом было прервано во время военного конфликта в 1998 году.

14 января 2017 года государственная компания "Железные дороги Сербии" запустила поезд "Белград – Косовска-Митровица", на котором на 21 языках написано "Косово – это Сербия". В Приштине назвали этот шаг провокацией. Поезд остановили.

Косово провозгласило независимость в 2008 году и было признано более чем 100 странами мира. Сербия не признает отделения Косово и до сих пор считает его своей территорией.

Теги: США, Сербия, железная дорога, строительство, Косово, Александр Вучич, Хашим Тачи, поезд
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