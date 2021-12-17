ГОРДОН
 
 
МИР

"Друзья предупреждают об опасности моей жизни". Сокуров обратился к главе СПЧ из-за выступления перед Путиным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сокуров: Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке
Сокуров: Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке
Фото: EPA

Российский режиссер Александр Сокуров обратился к главе Совета по правам человека при президенте РФ Валерию Фадееву из-за реакции на его выступление перед президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказался текст обращения, направленного во внутреннюю рассылку СПЧ. Его подлинность подтвердили два члена совета.

В обращении Сокуров извиняется и высказывает предположение, что ему "не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет".

Также Сокуров сообщил о "возмущении в национальной прессе и административно-силовой среде", "оскорбительных высказываниях из чеченского сектора" и "гневной реакции пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова." на его выступление.

"Знаю: никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель комитета против пыток... Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке", – говорится в обращении Сокурова.

Он также подчеркивает, что "всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель" и не владеет дипломатическими навыками.

Глава СПЧ Фадеев сообщил РБК, что поговорил с Сокуровым и "пытается его успокоить", от дальнейших комментариев он отказался.

Контекст:

Сокуров выступил перед Путиным на заседании СПЧ 9 декабря. Режиссер, в частности, предложил "отпустить" из России регионы, которые не хотят быть в ее составе.

Путин назвал слова Сокурова "поверхностными" и "непозволительными", спросил, не хочет ли режиссер "повторения Югославии на нашей территории", а также призвал "не превращать страну в Московию", как "в НАТО хотят".

Слова Сокурова также раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, а парламент республики обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить "провокационные высказывания" режиссера.

При этом Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва" исключил возможность уголовного преследования Сокурова, заявив, что "президент очень по-доброму к нему относится".

Теги: Россия, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, режиссер, СПЧ, Александр Сокуров, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
"Лучшее решение", "Голой завтракать самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Лучшее решение", "Голой завтракать самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Это сосок?", "Сиси". У бывшей солистки "НеАнгелов" во время съемки сползло с груди платье без бретелек
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
"Красивая задница". Рианна крупным планом показала полуголое тело
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
  Monatik презентовал новогоднюю версию своего хита “Зажигать/JoMO”. Видео
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
Названа стоимость брендового платья Кабаевой, в котором она пришла к Урганту
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
"Что за тетка в расстегнутом халате и тапочках?", "Расшиперилась некрасиво". Королева нарвалась на критику за неаккуратный вид
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
  "У нас папа очень добрый, поэтому приходится быть плохим полицейским". Бацман рассказала, как воспитывает дочерей
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
"Ты мой цветочек". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук крупным планом показала лицо
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
  "Это не самый позитивный опыт в моей жизни. Она была очень старше". 28-летний Логай рассказал о своем первом сексе
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
95-летняя Елизавета II отменила традиционный обед накануне Рождества
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (226728)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (66001)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (53927)
4
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (48282)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (42604)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (38514)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (33908)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (30812)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS