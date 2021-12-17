"Друзья предупреждают об опасности моей жизни". Сокуров обратился к главе СПЧ из-за выступления перед Путиным

Сокуров: Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке Фото: EPA

Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказался текст обращения, направленного во внутреннюю рассылку СПЧ. Его подлинность подтвердили два члена совета.

В обращении Сокуров извиняется и высказывает предположение, что ему "не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет".

Также Сокуров сообщил о "возмущении в национальной прессе и административно-силовой среде", "оскорбительных высказываниях из чеченского сектора" и "гневной реакции пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова." на его выступление.

"Знаю: никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель комитета против пыток... Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке", – говорится в обращении Сокурова.

Он также подчеркивает, что "всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель" и не владеет дипломатическими навыками.

Глава СПЧ Фадеев сообщил РБК, что поговорил с Сокуровым и "пытается его успокоить", от дальнейших комментариев он отказался.