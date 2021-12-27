Дуда наложил вето на закон о медиа, который критиковали в США. Он мог ограничить неевропейские инвестиции в польские СМИ

Закон, который ветировал Дуда, мог лишить лицензии оппозиционный канал TVN24. В поддержку телеканала в Польше устраивали акции протеста Фото: ЕРА

"Я отказываюсь подписывать изменения в закон о телерадиовещании и передаю в Сейм на пересмотр", – заявил он.

Как сообщила "Німецька хвиля", этот закон предусматривал введение нормы, согласно которой неевропейским инвесторам запрещено иметь в собственности более чем 49% акций польских СМИ. Под действие закона подпадала только одна телекомпания – TVN, которая входит в группу каналов Discovery. Новостной TVN24 популярен в Польше и известен критикой в адрес польского правительства, отмечает "Німецька хвиля".

Закон критиковали в США, в поддержку TVN в Польше проводились митинги.

Решение Дуды наложить вето на закон в правлении TVN приветствовали. Чтобы преодолеть президентское вето, Сейму нужно три пятых голосов, что при нынешней ситуации маловероятно, отмечает TVN. Если депутаты не смогут отклонить вето, законодательный процесс будет завершен.