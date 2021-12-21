После двух недель предоставления аварийной помощи Польше Украина запросила ее у Словакии – Бурштынская ТЭС

Временная поддержка из Словакии была получена на период устранения дефектов на энергоблоке №7. По состоянию на утро энергоблок подключен к сети и несет нагрузку 140 МВт. Всего Бурштынская ТЭС работает 10 из 11 энергоблоков с нагрузкой 1327 МВт.

20 декабря компания "ДТЭК Западэнерго" прекратила оказывать аварийную помощь энергосистеме Польши, переориентировав все доступные блоки Добротворской ТЭС на покрытие потребления внутри Украины. Потребители Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей интегрированы в общую энергосистемы со странами Европейского союза. Украина является нетто-экспортером электричества в страны ЕС.