ГОРДОН
 
 
МИР

Двое сенаторов запросили у Цукерберга информацию о доступе российских разработчиков к данным Facebook

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Доступ к данным пользователей Facebook могли получить 42 тыс. разработчиков из России
Доступ к данным пользователей Facebook могли получить 42 тыс. разработчиков из России
Фото: depositphotos.com

Двое американских сенаторов – республиканец Марко Рубио и демократ Марко Уорнер – обратились к основателю Facebook Марку Цукербергу с вопросами о доступе российских разработчиков к потенциально конфиденциальной информации пользователей сети. Об этом говорится в их письме, опубликованном 6 февраля на сайте Уорнера.

В нем говорится о событиях 2018 года. Тогда The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.

Ссылаясь на внутренний документ, который оказался в распоряжении сенаторов, они сообщили, что доступ к данным получили 92 тыс. разработчиков из Китая и 42 тыс. разработчиков из России. Кроме того, эта информация могла стать доступна разработчикам программного обеспечения из других стран "повышенного риска", в частности Ирана и Северной Кореи, говорится в документе. 

В связи с этим сенаторы попросили Цукерберга ответить на несколько вопросов, в частности на такие:

  • Какие дополнительные проверки были проведены в отношении этих разработчиков?
  • Когда были завершены эти дополнительные проверки и каковы были основные выводы?
  • Какой процент разработчиков, находящихся в КНР и России, Facebook может идентифицировать?
  • О чем коммуницировали Facebook и эти разработчики?
  • Какие критерии использует Facebook для оценки "риска", связанного с операцией?
Контекст:

Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. После скандала Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты аккаунтов пользователей.

24 июля Федеральная торговая комиссия (ФТК) США оштрафовала Facebook на $5 млрдЭто почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф, когда-либо наложенный в мире в связи с посягательством на неприкосновенность частной жизни или безопасность данных, а также одно из самых крупных наказаний, когда-либо назначенных правительством США за какое бы то ни было нарушение.

Теги: Россия, США, Facebook, КНР, безопасность, Cambridge Analytica, личные данные, соцсеть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Симфонический оркестр Львовский филармонии выступит в Карнеги-холле
Симфонический оркестр Львовский филармонии выступит в Карнеги-холле
Галина ГРИШИНА
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
В пальто с шарфом в руках. Дорофеева показала снимки из новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (76201)
2
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (62887)
3
"Народные, заслуженные, простуженные, зачем вам это?" Мозговая обратилась к коллегам по шоу-бизнесу, возмутившись их поведением (33075)
4
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (30788)
5
49-летняя Клум показала крупным планом свою грудь (29778)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (24684)
7
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину (19675)
8
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье (19651)
 
 
 
 