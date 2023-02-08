Двое сенаторов запросили у Цукерберга информацию о доступе российских разработчиков к данным Facebook

В нем говорится о событиях 2018 года. Тогда The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.
Ссылаясь на внутренний документ, который оказался в распоряжении сенаторов, они сообщили, что доступ к данным получили 92 тыс. разработчиков из Китая и 42 тыс. разработчиков из России. Кроме того, эта информация могла стать доступна разработчикам программного обеспечения из других стран "повышенного риска", в частности Ирана и Северной Кореи, говорится в документе.
В связи с этим сенаторы попросили Цукерберга ответить на несколько вопросов, в частности на такие:
Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. После скандала Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты аккаунтов пользователей.
24 июля Федеральная торговая комиссия (ФТК) США оштрафовала Facebook на $5 млрд. Это почти в 20 раз больше, чем самый большой штраф, когда-либо наложенный в мире в связи с посягательством на неприкосновенность частной жизни или безопасность данных, а также одно из самых крупных наказаний, когда-либо назначенных правительством США за какое бы то ни было нарушение.