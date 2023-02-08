Двое сенаторов запросили у Цукерберга информацию о доступе российских разработчиков к данным Facebook

В нем говорится о событиях 2018 года. Тогда The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.

Ссылаясь на внутренний документ, который оказался в распоряжении сенаторов, они сообщили, что доступ к данным получили 92 тыс. разработчиков из Китая и 42 тыс. разработчиков из России. Кроме того, эта информация могла стать доступна разработчикам программного обеспечения из других стран "повышенного риска", в частности Ирана и Северной Кореи, говорится в документе.

В связи с этим сенаторы попросили Цукерберга ответить на несколько вопросов, в частности на такие:

Какие дополнительные проверки были проведены в отношении этих разработчиков?

Когда были завершены эти дополнительные проверки и каковы были основные выводы?

Какой процент разработчиков, находящихся в КНР и России, Facebook может идентифицировать?

О чем коммуницировали Facebook и эти разработчики?

Какие критерии использует Facebook для оценки "риска", связанного с операцией?