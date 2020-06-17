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Дядю Асада во Франции приговорили к четырем годам тюрьмы

Суд Парижа признал сирийского бизнесмена Рифата Асада, родного дядю президента Сирии Башара Асада, виновным в отмывании денег. Его имущество, стоимость которого оценивается в €90 млн, будет конфисковано.

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Рифат (слева) и Хафез Асады в 1980 году
Рифат (слева) и Хафез Асады в 1980 году
Фото: en.wikipedia.org

Парижский уголовный суд 17 июня признал 82-летнего сирийского бизнесмена Рифата Асада, родного дядю президента Сирии Башара Асада, виновным в мошенническом отмывании денег, выведенных из казны Сирии. Об этом сообщило AFP.

Имущество обвиняемого, оцениваемое в €90 млн, французское правосудие приказало конфисковать.

При этом ордер на арест Асада, который по состоянию здоровья не присутствовал в суде, выдан не был. Его адвокаты заявили, что немедленно подают апелляцию.

Рифата Асада, одного из командующих элитным подразделением сирийских войск, обвиняли в причастности к ряду военных преступлений, в частности, в жестоком подавлении восстания в Хаме в 1982 году. В 1984-м его обвинили в попытке государственного переворота и свержении брата, Хафеза Асада. Военачальник покинул Сирию, жил в Швейцарии, откуда перебрался во Францию.

За 35 лет Рифат Асад скупил много недвижимости во Франции, Испании, Великобритании и Гибралтаре; происхождение средств вызвало вопросы французских властей. Следствие считало, что Асад отмывал незаконные доходы своих сирийских родственников. Номинально, несмотря на изгнание, младший брат Хафеза Асада и дядя Башара Асада сохранял пост вице-президента Сирии до 1998 года. Расследование также вели испанские правоохранители.

Сам Рифат Асад утверждал, что обязан своим состоянием другу, королю Саудовской Аравии Абдалле.

Теги: Франция, Сирия, недвижимость, Башар Асад, арест, приговор, отмывание денег
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