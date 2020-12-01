Джемилев стал лауреатом награды МИД Чехии за заслуги в дипломатии

Лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев получил награду от министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека.

Лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев стал лауреатом награды министра иностранных дел Чехии Томаша Петршичека – медали "За заслуги в дипломатии". Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба МИД Украины на своей странице в Facebook.

Джемилев, в частности, получил награду за "весомый вклад в течение жизни в защиту прав человека".

Из-за пандемии коронавируса лауреаты не могут присутствовать на церемонии, медали будут переданы награжденным в МИД стран участников.

Джемилев является почетным доктором права Сельджукского университета (Турция), лауреатом международной премии им. Орлика "За демократизацию украинского общества". Награжден медалью Нансена (ООН), орденом князя Ярослава Мудрого V и IV степеней. В 2014 году Джемилев удостоился польской премии "Солидарность" и получил €1 млн денежного вознаграждения, €100 тыс. из которых завещал семьям погибших героев Небесной сотни.