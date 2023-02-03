Экс-губернатора Хабаровского края присяжные признали виновным в организации двух убийств и одного покушения

Присяжные в своем вердикте заявили, что Фургал виновен по всем трем эпизодам инкриминируемых ему преступлений: организации убийств бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова, а также покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского.

По мнению коллегии присяжных, экс-губернатор Хабаровского края не заслуживает снисхождения при вынесении приговора, пишет Sota.

Как отмечает Sota, окончательный приговор Фургалу и двум другим фигурантам дела огласят 6 февраля.