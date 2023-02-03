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Экс-губернатора Хабаровского края присяжные признали виновным в организации двух убийств и одного покушения

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Приговор Фургалу огласят 6 февраля
Приговор Фургалу огласят 6 февраля
Фото: EPA

Коллегия присяжных на судебном процессе по делу бывшего губернатора Хабаровского края России Сергея Фургала признала его виновным в организации убийств и покушения на убийство. Об этом 3 февраля сообщило российское агентство ТАСС.

Присяжные в своем вердикте заявили, что Фургал виновен по всем трем эпизодам инкриминируемых ему преступлений: организации убийств бизнесмена Евгения Зори и бывшего милиционера Олега Булатова, а также покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского.

По мнению коллегии присяжных, экс-губернатор Хабаровского края не заслуживает снисхождения при вынесении приговора, пишет Sota.

Как отмечает Sota, окончательный приговор Фургалу и двум другим фигурантам дела огласят 6 февраля.

Контекст:

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

После того как Следственный комитет Российской Федерации задержал Фургала утром 9 июля 2021 года, в Хабаровске начались акции протеста. 

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, убийство, покушение, приговор, Следственный комитет РФ, ТАСС, Хабаровск, преступление, присяжные, акции протеста, бизнесмен
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