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Мэрия Хабаровска заявила о прекращении акций в поддержку Фургала. В СМИ сообщили, что на митинг пришли несколько десятков человек

В мэрии Хабаровска сообщили, что акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у здания регионального правительства больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. По информации Dvhab.ru, 2 января митинг состоялся.

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За время акций в Хабаровске зафиксировали более 500 административных нарушений
За время акций в Хабаровске зафиксировали более 500 административных нарушений
Фото: Dvnovosti / Telegram

Массовые протестные акции, проходившие у здания правительства в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прекратились. Об этом 2 января заявили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции. В новогоднем городке прогуливаются горожане и гости города. Они фотографируются, катаются с горок, играют, участвуют в зимних забавах", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что за время акций пресекли более 500 административных правонарушений: выписано более 300 штрафов на сумму более 3,5 млн руб. (1,3 млн грн), а также назначено почти 100 административных арестов.

В свою очередь, Dvhab.ru сообщил, что 2 января митинг в Хабаровске состоялся. В нем приняли участие несколько десятков человек, в основном пенсионеров и блогеров.

Очевидцы рассказали, что это первая субботняя акция в городе, которая прошла без шествия.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

После того как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля, в Хабаровске начались акции протеста. Сегодняшняя акция была 92-й по счету.

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

Теги: Россия, выборы, Госдума, Сибирь, Единая Россия, Следственный комитет РФ, Хабаровск, губернатор, акции протеста, Сергей Фургал
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