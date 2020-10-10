В Хабаровске ОМОН разогнал участников акции в поддержку Фургала

На акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала у здания регионального правительства собралось от 500 до 1000 человек.

По данным СМИ, на акции были задержаны 25 человек Фото: Штаб Навального в Хабаровске / Twitter

Сотрудники ОМОН жестко пресекли очередную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края (РФ) Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, которая проходила 10 октября у здания правительства Хабаровского края. Об этом сообщает "Интерфакс".

По разным оценкам, в несогласованной акции принимали участие от 500 до 1000 человек.

Сторонники экс-губернатора около 30 минут скандировали лозунги в поддержку Фургала, затем провели шествие по центральным улицам и вернулись на площадь Ленина, пишет агентство. "Медуза" отмечает, что задержания начались после того, как демонстранты начали возводить палатки у здания правительства.

По данным хабаровского издания DVHUB.ru, задержаны как минимум 25 участников акции.

И вот оно началось. Спустя три месяца банная скотина решила выпустить на протестующих ОМОН.



КРАЙНЕ неприятные 2 минуты: pic.twitter.com/b6yfc5XpXf — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 10, 2020

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

После того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля, в Хабаровске начались акции протеста. Сегодняшняя акция была 92-й по счету.

Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".