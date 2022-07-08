Экс-премьер Японии Абэ скончался после нападения

"Официальные лица говорят, что подтверждена смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Сообщается, что он был застрелен во время выступления в пятницу в городе Нара, недалеко от Киото", – говорится в сообщении NHK в Twitter.

Контекст:

Синдзо Абе был премьер-министром Японии в 2006–2007 годах, а также в период с 2012-го по 2020 год. Оба раза покидал должность из-за проблем со здоровьем.

Утром 8 июля на Абэ напали во время предвыборного митинга в городе Нара, экс-премьеру дважды выстрелили в спину. Нападавшего полиция задержала, это 41-летний Ямагами Тецуй. Он заявил, что был недоволен политикой Абэ, уволившегося два года назад, и хотел убить его.