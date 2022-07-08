Экс-премьера Японии Синдзо Абе ранили на митинге. Он госпитализирован "без признаков жизни"

Корреспондент, который был на мероприятии, слышал выстрелы, по его сообщению, у Абэ огнестрельное ранение – очевидцы заметили кровотечение.
67-летнего экс-премьера госпитализировали "без признаков жизни", сообщили в экстренных службах. ВВС пишет, что такую формулировку в Японии часто используют до официального подтверждения смерти.
У Абэ состояние сердечно-легочной недостаточности, его решили на вертолете доставить в другую больницу, сообщил NHK.
Нападавшего полиция задержала, это 41-летний Ямагами Тецуй, отмечает NHK. По данным полиции, он стрелял Абэ в спину, у мужчины нашли оружие.
The Guardian опубликовала видео инцидента.
Синдзо Абе был премьер-министром Японии в 2006–2007 годах, а также в период 2012-го по 2020 год. Он ушел в отставку из-за болезни.