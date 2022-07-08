Экс-премьера Японии Синдзо Абе ранили на митинге. Он госпитализирован "без признаков жизни"

Корреспондент, который был на мероприятии, слышал выстрелы, по его сообщению, у Абэ огнестрельное ранение – очевидцы заметили кровотечение.

67-летнего экс-премьера госпитализировали "без признаков жизни", сообщили в экстренных службах. ВВС пишет, что такую формулировку в Японии часто используют до официального подтверждения смерти.

У Абэ состояние сердечно-легочной недостаточности, его решили на вертолете доставить в другую больницу, сообщил NHK.

Нападавшего полиция задержала, это 41-летний Ямагами Тецуй, отмечает NHK. По данным полиции, он стрелял Абэ в спину, у мужчины нашли оружие.

The Guardian опубликовала видео инцидента.