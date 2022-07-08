Синдзо Абэ в тяжелом состоянии после покушения. По данным СМИ, подозреваемый заявил, что хотел убить его

Он осудил нападение, совершенное во время избирательной кампании, сказал, что это "подлое и варварское" преступление.
Абэ утром 8 июля в префектуре Нара выступал на митинге в поддержку его кандидата в верхнюю палату парламента, во время выступления послышались два выстрела, экс-премьер упал. Нападавшего задержали на месте. Видео инцидента обнародовал NHK (осторожно, сцены насилия).
По информации источников телеканала в правоохранительных органах, задержанный – 41-летний Ямагами Тецуй – служил в морских силах самообороны Японии три года и уволился примерно в 2005 году. Он заявил, что был недоволен политикой Абэ, уволившегося два года назад, и хотел убить его, сообщает NHK.
В полиции сообщили, что Тецуй стрелял в экс-премьера из самодельного оружия (на видео NHK оно показано) и ранил его в шею и грудную клетку.
Синдзо Абе был премьер-министром Японии в 2006–2007 годах, а также в период с 2012-го по 2020 год. Оба раза покидал должность из-за проблем со здоровьем.
Парламентские выборы в Японии запланированы на эти выходные.