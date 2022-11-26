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Экс-президент Эстонии дал ряд советов для российских либералов: Перестаньте быть такими самовлюбленными. Проявите ответственность

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Ильвес россиянам: Не говорите о плане Маршалла для России, когда те, кто за него будет платить, ежедневно читают отчеты о новых зверствах в Украине
Ильвес россиянам: Не говорите о плане Маршалла для России, когда те, кто за него будет платить, ежедневно читают отчеты о новых зверствах в Украине
Фото: ЕРА

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес 22 ноября опубликовал в Twitter тред с 14 "пиар-советами" для российских либералов.

"Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о плане Маршалла для России, когда те, кто за него будет платить, ежедневно читают отчеты о новых зверствах в Украине", – обратился он к россиянам. 

Ильвес подчеркнул, что россиянам не стоит называть "нацистами" людей, живущих на Западе. 

"Мы видели достаточно случаев дурного поведения, преследований и даже насилия в отношении украинских женщин-беженцев и "Z", нарисованных на 1000-летних соборах, чтобы терпеть это", – возмутился он. 

Политик также призвал россиян-либералов не угрожать "ужасными сценариями того, что с нами произойдет, если мы не поможем вам финансово". 

"Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги, – подчеркнул Ильвес. – Проявите ответственность и раскаяние за преступления России. "Это были не мы" не работает, когда мы все знаем, что либерал номер один называл грузин "крысами" и оправдывал аннексию Крыма (вероятноречь об Алексее Навальном, он в 2008 году называл грузин "грызунами", а говоря об оккупации украинского полуострова, заявлял, что Крым "не бутерброд" – "ГОРДОН")".

По мнению Ильмеса, российские либералы должны осуждать войну против Украины "всегда и в любое время, когда они пишут или говорят что-либо".  

"Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что вы понимаете, что эта история налагает особые обязательства на любую будущую Россию. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России нет особых претензий как у страны", – говорится в его рекомендациях. 

Россияне должны понимать, что их "культура", какой бы великой она ни была", не оправдывает их и не дает никаких особых привилегий, подчеркнул Ильмес. 

"Поймите, что ваш путь к тому, чтобы быть принятым в семью цивилизованных стран, которые воспринимаются всерьез, будет долгим и каменистым. Он будет постоянно проверяться и, вероятно, наиболее тщательно отслеживаться именно теми, кого вы больше всего угнетали. Поймите, что в мире есть множество стран, которые больше России и которые никогда не совершали таких ужасных преступлений, как русские против своих соседей. Они заслуживают большего внимания и помощи, чем вы.

Он также призвал россиян "не ныть, что "русские пострадали больше всех". 

"То, что вы делаете или сделали с собой – это ваше дело. То, что вы сделали со всеми остальными, начиная с японцев, по всему периметру ваших границ вплоть до Финляндии, – наше. И нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваши преступления, в итоге будут иметь меньше права голоса, чем те, кто испытал. Осознайте также, что прежде чем обсуждать какой-либо план Маршалла: а) Украина должна быть восстановлена. Вы должны будете стать частью этих усилий, не имея права голоса и б) вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда всех ваших тысяч военных преступников, от низших до высших. И это будет сделано при полном участии украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить план Маршалла. Пора взглянуть в лицо жестким холодным фактам ответственности, как мы – те, кому придется платить за любой "план" – понимаем ответственность", – подчеркнул Ильмес. 

Контекст:

О том, что для России "нужен будет план Маршалла", заявлял 20 ноября российский политик Леонид Волков, который в 2018 году был руководителем предвыборного штаба Навального. "Для того, чтобы не было снова этого чувства несправедливости, что победители с нами, побежденными, обошлись нечестно, и надо им мстить, а чтобы было чувство благодарности, и чтобы было стремление нормально налаживать отношения, план Маршалла нужен будет и для Украины и для России", – сказал он. Заявление Волкова в Украине раскритиковали

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Грузия, Алексей Навальный, Тоомас Хендрик Ильвес, шантаж, вымогательство, план Маршалла, Леонид Волков
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