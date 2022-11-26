Экс-президент Эстонии дал ряд советов для российских либералов: Перестаньте быть такими самовлюбленными. Проявите ответственность

Ильвес россиянам: Не говорите о плане Маршалла для России, когда те, кто за него будет платить, ежедневно читают отчеты о новых зверствах в Украине Фото: ЕРА

"Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о плане Маршалла для России, когда те, кто за него будет платить, ежедневно читают отчеты о новых зверствах в Украине", – обратился он к россиянам.

Ильвес подчеркнул, что россиянам не стоит называть "нацистами" людей, живущих на Западе.

"Мы видели достаточно случаев дурного поведения, преследований и даже насилия в отношении украинских женщин-беженцев и "Z", нарисованных на 1000-летних соборах, чтобы терпеть это", – возмутился он.

Политик также призвал россиян-либералов не угрожать "ужасными сценариями того, что с нами произойдет, если мы не поможем вам финансово".

"Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги, – подчеркнул Ильвес. – Проявите ответственность и раскаяние за преступления России. "Это были не мы" не работает, когда мы все знаем, что либерал номер один называл грузин "крысами" и оправдывал аннексию Крыма (вероятно, речь об Алексее Навальном, он в 2008 году называл грузин "грызунами", а говоря об оккупации украинского полуострова, заявлял, что Крым "не бутерброд" – "ГОРДОН")".

По мнению Ильмеса, российские либералы должны осуждать войну против Украины "всегда и в любое время, когда они пишут или говорят что-либо".

"Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что вы понимаете, что эта история налагает особые обязательства на любую будущую Россию. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России нет особых претензий как у страны", – говорится в его рекомендациях.

Россияне должны понимать, что их "культура", какой бы великой она ни была", не оправдывает их и не дает никаких особых привилегий, подчеркнул Ильмес.

"Поймите, что ваш путь к тому, чтобы быть принятым в семью цивилизованных стран, которые воспринимаются всерьез, будет долгим и каменистым. Он будет постоянно проверяться и, вероятно, наиболее тщательно отслеживаться именно теми, кого вы больше всего угнетали. Поймите, что в мире есть множество стран, которые больше России и которые никогда не совершали таких ужасных преступлений, как русские против своих соседей. Они заслуживают большего внимания и помощи, чем вы.

Он также призвал россиян "не ныть, что "русские пострадали больше всех".

"То, что вы делаете или сделали с собой – это ваше дело. То, что вы сделали со всеми остальными, начиная с японцев, по всему периметру ваших границ вплоть до Финляндии, – наше. И нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваши преступления, в итоге будут иметь меньше права голоса, чем те, кто испытал. Осознайте также, что прежде чем обсуждать какой-либо план Маршалла: а) Украина должна быть восстановлена. Вы должны будете стать частью этих усилий, не имея права голоса и б) вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда всех ваших тысяч военных преступников, от низших до высших. И это будет сделано при полном участии украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить план Маршалла. Пора взглянуть в лицо жестким холодным фактам ответственности, как мы – те, кому придется платить за любой "план" – понимаем ответственность", – подчеркнул Ильмес.

Time face up to the hard cold facts of responsibility as we who will have to pay for any “plan” understand responsibility.



If you don’t like it there’s always the rival US Post-War policy, which was vetoed by FDR, known as the Morgenthau Plan. Look it up.



Finis — toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) November 22, 2022