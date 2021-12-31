Экс-президента Южной Кореи, которая отбывала срок за коррупцию, выпустили на свободу

Пак Кын Хе провела в заключении пять лет из 22 Фото: ЕРА

69-летняя экс-глава государства вышла на свободу, отбыв в тюрьме четыре года и девять месяцев. Пак Кын Хе была помилована на прошлой неделе в связи с ухудшением ее здоровья и по случаю Нового года.

Агентство отмечает, что в последнее время экс-президент находилась в медчасти из-за ряда заболеваний, в том числе из-за болезней спины и плеч.

Куда именно отправится Пак Кын Хе после выписки, пока неизвестно, так как дом, в котором она жила до взятия под стражу, продан после конфискации.

Yonhap подчеркивает, что на Пак Кын Хе распространяется право на государственную защиту. Другие привилегии ей как экс-президенту не положены.