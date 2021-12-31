Экс-президента Южной Кореи, которая отбывала срок за коррупцию, выпустили на свободу

69-летняя экс-глава государства вышла на свободу, отбыв в тюрьме четыре года и девять месяцев. Пак Кын Хе была помилована на прошлой неделе в связи с ухудшением ее здоровья и по случаю Нового года.
Агентство отмечает, что в последнее время экс-президент находилась в медчасти из-за ряда заболеваний, в том числе из-за болезней спины и плеч.
Куда именно отправится Пак Кын Хе после выписки, пока неизвестно, так как дом, в котором она жила до взятия под стражу, продан после конфискации.
Yonhap подчеркивает, что на Пак Кын Хе распространяется право на государственную защиту. Другие привилегии ей как экс-президенту не положены.
В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017 года это решение подтвердил Конституционный суд страны. 30 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор.
Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.
6 апреля 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 18 млрд вон (около $15,8 млн). В 2020 году срок снизили до 20 лет. Еще два года она должна была провести в тюрьме по приговору о незаконном вмешательстве в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии "Сэнури".