Экс-сотрудник ФБР задержан по подозрению в работе на российского миллиардера Дерипаску

Российский суд и правительственный переводчик также обвиняются в нарушении санкций США в отношении России, говорится в сообщении. Обвинения выдвинуты Чарльз МакГонигалу и Сергею Шестакову.

МакГонигал – бывший специальный ответственный агент отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке, который вышел на пенсию в 2018 году. Работая в ФБР, он курировал и участвовал в расследованиях в отношении российских бизнесменов, включая Дерипаску, говорится в сообщении. Шестаков – бывший советский и российский дипломат, впоследствии получивший гражданство США, переводчик на русский язык в судах и государственных учреждениях.

Согласно заявлению прокуратуры, 54-летний МакГонигал и 69-летний Шестаков вступили в сговор в 2021 году с целью оказания услуг Дерипаске в обход санкций США. В сообщении говорится, что они получали скрытые платежи от Дерипаски в обмен на расследование в отношении конкурирующего бизнесмена. Также они обвиняются в том, что в 2019 году безуспешно добивались отмены санкций в отношении Дерипаски.

В ноябре 2021 года, когда агенты ФБР допрашивали Шестакова о характере отношений его и МакГонигала с агентом Дерипаски, Шестаков дал ложные показания в записанном интервью, говорится в сообщении прокуратуры.

"После того, как санкции будут введены, они должны быть применены в равной степени ко всем гражданам США. Нет исключений ни для кого, включая бывшего сотрудника ФБР, такого как мистер МакГонигал", – говорится в заявлении помощника исполняющего обязанности директора ФБР Майкла Дрисколла.