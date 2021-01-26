Экс-военнослужащую США, которую уличили в попытке передать РФ секретную информацию, приговорили к 133 месяцам тюрьмы

В США бывшая военнослужащая Элизабет Ширли призналась не только в умышленном хранении секретной информации о национальной обороне, но и в похищении человека.

25 января суд в США приговорил к 133 месяцам тюрьмы 47-летнюю бывшую американскую военнослужащую Элизабет Ширли, которая пыталась передать в Россию секретную информацию о национальной обороне США. Об этом проинформировал минюст США.

Ведомство отмечает, что женщина призналась в незаконном хранении секретных документов Агентства национальной безопасности и в похищении ребенка (она увезла его в Мексику в 2019 году), которому не являлась опекуном.

За первое правонарушение Ширли приговорили к 97 месяцам тюрьмы, за второе – еще к 36.

Представители американских властей заявили, что обвиняемая "предала доверие" народа США, когда скопировала секретную информацию, с которой работала во время службы, и "попыталась извлечь выгоду из своего предательства, пытаясь продать эту информацию России, одному из главных противников Америки, чтобы способствовать преступному похищению ее дочери".

Ширли с мая 2001 года по август 2012 года занимала различные должности в Управлении военно-морской разведки ВМС США, министерстве обороны, министерстве энергетики, Объединенной целевой группе национальных киберрасследований и работала с рядом подрядчиков Пентагона.

В августе 2019 года Служба маршалов США и правоохранительные органы Мексики обнаружили Ширли и ее дочь в отеле в Мехико. Мексиканские власти арестовали Ширли на основании ордера на арест, полученного полицией штата Западная Вирджиния (WVSP) по обвинению в сокрытии несовершеннолетнего от опекуна. В ходе обыска в гаджетах Ширли обнаружили документ с грифом "Совершенно секретно".