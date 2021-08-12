Епифаний примет участие в праздновании 60-летия рукоположения Варфоломея в сан диакона

Варфоломей был рукоположен в сан диакона 13 августа 1961 года Фото: ЕРА

Сегодня Епифаний с сопровождающими лицами начал визит на турецкий остров Имврос. Предстоятель ПЦУ примет участие в вечернем богослужении.

Утром 13 августа торжественную литургию по случаю юбилея совершат Варфоломей, Епифаний, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, а также иерархи – представители Кипрской и Элладской церквей.

Как отметили в ПЦУ, остров Имврос является родиной патриарха Варфоломея. Он родился 29 февраля 1940 года в селе Агиос Теодорос, а 13 августа 1961 года был рукоположен в сан диакона.

В августе Варфоломей посетит Украину для участия в праздновании 30-й годовщины независимости страны.