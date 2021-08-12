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Епифаний примет участие в праздновании 60-летия рукоположения Варфоломея в сан диакона

Варфоломей был рукоположен в сан диакона 13 августа 1961 года
Варфоломей был рукоположен в сан диакона 13 августа 1961 года
Фото: ЕРА

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний примет участие в праздновании 60-летия рукоположения вселенского патриарха Варфоломея в сан диакона. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба ПЦУ.

Сегодня Епифаний с сопровождающими лицами начал визит на турецкий остров Имврос. Предстоятель ПЦУ примет участие в вечернем богослужении.

Утром 13 августа торжественную литургию по случаю юбилея совершат Варфоломей, Епифаний, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, а также иерархи – представители Кипрской и Элладской церквей.

Как отметили в ПЦУ, остров Имврос является родиной патриарха Варфоломея. Он родился 29 февраля 1940 года в селе Агиос Теодорос, а 13 августа 1961 года был рукоположен в сан диакона.

В августе Варфоломей посетит Украину для участия в праздновании 30-й годовщины независимости страны.

Контекст:

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.

На сегодняшний день автокефалию Православной церкви Украины признали четыре церкви: Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Элладская (Греческая) православная церковь и Церковь Кипра.

Теги: Украина, церковь, Варфоломей, автокефалия, Константинополь, митрополит Епифаний, ПЦУ
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