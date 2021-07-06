Эрдоган объявил о доставке в Турцию "террориста". Месяц назад тот исчез в Кыргызстане

По словам Эрдогана, Инанди, который руководил деятельностью FETO в Центральной Азии, задержан и доставлен "в результате кропотливой работы турецких спецслужб".

Президент Турции называет Инанди "беглым сторонником" проживающего в США оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Эрдоган утверждает, что в Турции Инанди "уже предстал перед правосудием".

Об исчезновении в Кыргызстане бывшего директора сети школ "Сапат", а ныне предпринимателя Орхана Инанды изданию 24.kg сообщили его близкие 1 июня. В Бишкеке он ушел из дома на встречу и исчез. Родственники нашли в нескольких кварталах от дома его машину, из которой ничего не пропало: ни деньги, ни документы, ни телефон.

В местном УВД сообщили, что гражданина Кыргызстана ищут.

6 июля после сообщения Эрдогана о доставке Инанди в Турцию президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил 24.kg, что "дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла и передать ему ноту протеста".

"Сегодня нота вручена. [...] Будем требовать возврата Орхана Инанди. Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанди является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции", – объяснил президент Кыргызстана.