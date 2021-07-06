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Эрдоган объявил о доставке в Турцию "террориста". Месяц назад тот исчез в Кыргызстане

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Эрдоган (на фото) заявил, что Инанди доставлен "в результате кропотливой работы турецких спецслужб"
Эрдоган (на фото) заявил, что Инанди доставлен "в результате кропотливой работы турецких спецслужб"
Фото: ЕРА

6 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что спецслужбы доставили в страну Орхана Инанди, сторонника организации FETO, которую официальная Анкара называет террористической. Об этом сообщает государственное турецкое агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, Инанди, который руководил деятельностью FETO в Центральной Азии, задержан и доставлен "в результате кропотливой работы турецких спецслужб".

Президент Турции называет Инанди "беглым сторонником" проживающего в США оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Эрдоган утверждает, что в Турции Инанди "уже предстал перед правосудием".

Об исчезновении в Кыргызстане бывшего директора сети школ "Сапат", а ныне предпринимателя Орхана Инанды изданию 24.kg сообщили его близкие 1 июня. В Бишкеке он ушел из дома на встречу и исчез. Родственники нашли в нескольких кварталах от дома его машину, из которой ничего не пропало: ни деньги, ни документы, ни телефон.

В местном УВД сообщили, что гражданина Кыргызстана ищут.

6 июля после сообщения Эрдогана о доставке Инанди в Турцию президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил 24.kg, что "дал поручение министру иностранных дел Руслану Казакбаеву вызвать посла и передать ему ноту протеста".

"Сегодня нота вручена. [...] Будем требовать возврата Орхана Инанди. Но пока официального ответа от турецкой стороны не последовало. В устной форме они заявили, что Орхан Инанди является их гражданином, что он не выходил из турецкого гражданства. Мы должны дождаться официального ответа Турции", – объяснил президент Кыргызстана.

Контекст:

Гюлена и его организацию FETO власти Турции обвиняют в организации государственного переворота и требует экстрадиции Гюлена. Сам проповедник попросил США не выполнять требования Турции и назвал просьбу Анкары об экстрадиции политической вендеттой.

Попытка военного переворота произошла в Турции в июле 2016 года, в результате были убиты 249 человек, а пострадали 2193. Мятеж подавили за нескольких часов.

Эрдоган рассказывал, что узнал о попытке военного переворота в стране от зятя. В ночь на 16 июля 2016 года в эфире телеканала CNN Turk Эрдоган призвал своих сторонников выходить на улицы. После этого он переехал из курортного города Мармарис в Даламан, откуда на своем самолете отправился в Стамбул. В СМИ сообщали, что заговорщики хотели сбить президентский самолет, но им это не удалось.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, оппозиция, Кыргызстан, гражданство, спецслужбы, Анкара, Бишкек, президент, исчезновение, Садыр Жапаров
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