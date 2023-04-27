Эрдоган отменяет предвыборные поездки и выступления из-за проблем со здоровьем

Из-за здоровья Эрдоган не сможет посетить первую в Турции АЭС в Мерсине Фото: EPA

"К сожалению, я не смогу сегодня встретиться с моими братьями и сестрами из Кырыккалели, Йозгата и Сиваса. Я прошу у всех прощения", – написал он.

Эрдоган добавил, что вместо него в этих поездках примет участие вице-президент Фуат Октай.

Yo * un mesaim sebebiyle yay * n esnas * nda geçirdi * im küçük rahats * zl * ktan ötürü geçmi * olsun dileklerini ileten, dualar * n * eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir karde * ime çok çok te * ekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) April 26, 2023

Эрдоган писал в Twitter, что надеется продолжить предвыборные поездки 27 апреля, однако Al-monitor и Euronews пишут, что и от планов на четверг он тоже отказался.

В частности, он не сможет посетить церемонию загрузки топлива на первой в Турции АЭС в Мерсине. Вместо личного присутствия Эрдоган выступит на церемонии по видеосвязи.

Кроме того, из-за проблем со здоровьем турецкого президента отменили и совместную трансляцию Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World, в которой Эрдоган должен был принять участие.