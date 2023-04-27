Эрдоган отменяет предвыборные поездки и выступления из-за проблем со здоровьем

"К сожалению, я не смогу сегодня встретиться с моими братьями и сестрами из Кырыккалели, Йозгата и Сиваса. Я прошу у всех прощения", – написал он.
Эрдоган добавил, что вместо него в этих поездках примет участие вице-президент Фуат Октай.
Yo * un mesaim sebebiyle yay * n esnas * nda geçirdi * im küçük rahats * zl * ktan ötürü geçmi * olsun dileklerini ileten, dualar * n * eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir karde * ime çok çok te * ekkür ediyorum.…— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) April 26, 2023
Эрдоган писал в Twitter, что надеется продолжить предвыборные поездки 27 апреля, однако Al-monitor и Euronews пишут, что и от планов на четверг он тоже отказался.
В частности, он не сможет посетить церемонию загрузки топлива на первой в Турции АЭС в Мерсине. Вместо личного присутствия Эрдоган выступит на церемонии по видеосвязи.
Кроме того, из-за проблем со здоровьем турецкого президента отменили и совместную трансляцию Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World, в которой Эрдоган должен был принять участие.
Эрдогану стало плохо 26 апреля во время прямого эфира на телевидении во время предвыборного выступления. Сам Эрдоган заявил позже, что заболел желудочным гриппом.
Некоторые СМИ писал якобы у Эрдогана случился сердечный приступ и он госпитализирован, однако Управление по связям с общественностью президента Турции опровергло эти заявления.
В Турции сейчас активно проходит предвыборная кампания, выборы президента намечены на 14 мая. 16 марта Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции на новый срок. Оппозиция объявила своим кандидатом Кемаля Кылычдароглу.