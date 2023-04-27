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Эрдоган отменяет предвыборные поездки и выступления из-за проблем со здоровьем

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Из-за здоровья Эрдоган не сможет посетить первую в Турции АЭС в Мерсине
Из-за здоровья Эрдоган не сможет посетить первую в Турции АЭС в Мерсине
Фото: EPA

Президент Турции Реджепа Эрдоган отменил несколько своих предвыборных поездок из-за проблем со здоровьем. Об этом он 26 апреля сообщил в Twitter.

"К сожалению, я не смогу сегодня встретиться с моими братьями и сестрами из Кырыккалели, Йозгата и Сиваса. Я прошу у всех прощения", – написал он.

Эрдоган добавил, что вместо него в этих поездках примет участие вице-президент Фуат Октай.

Эрдоган писал в Twitter, что надеется продолжить предвыборные поездки 27 апреля, однако Al-monitor и Euronews пишут, что и от планов на четверг он тоже отказался.

В частности, он не сможет посетить церемонию загрузки топлива на первой в Турции АЭС в Мерсине. Вместо личного присутствия Эрдоган выступит на церемонии по видеосвязи.

Кроме того, из-за проблем со здоровьем турецкого президента отменили и совместную трансляцию Euro D, ATV Europe, NTV Europe и TRT World, в которой Эрдоган должен был принять участие.

Контекст:

Эрдогану стало плохо 26 апреля во время прямого эфира на телевидении во время предвыборного выступления. Сам Эрдоган заявил позже, что заболел желудочным гриппом.

Некоторые СМИ писал якобы у Эрдогана случился сердечный приступ и он госпитализирован, однако Управление по связям с общественностью президента Турции опровергло эти заявления.

В Турции сейчас активно проходит предвыборная кампания, выборы президента намечены на 14 мая. 16 марта Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции на новый срок. Оппозиция объявила своим кандидатом Кемаля Кылычдароглу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, выборы, здоровье, АЭС, трансляция, церемония, Фуат Октай
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