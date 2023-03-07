Турецкая оппозиция определилась с соперником Эрдогана на выборах – СМИ

Киличдароглу идет на выборы на фоне экономического кризиса и тяжелых последствий землетрясения в Турции Фото: ЕРА

Ему 74 года и он возглавляет оппозиционную светскую Народно-республиканскую партию (НРП). Киличдароглу называют "турецким Ганди" за сходство с индийским лидером движения за гражданские права Махатмой Ганди. Он предлагает радикально иное видение развития Турции по сравнению с политикой Эрдогана, сообщает ВВС.

Он обещает своим сторонникам, что будет управлять Турцией на основе консенсуса и консультаций, и его цель – "привести страну к процветанию, миру и радости", пишет Reuters.

Оппозиция объявила о необходимости изменений в экономике, иностранной политике и сфере соблюдения прав человека в стране. Многие считают эти выборы важнейшими за 100-летнюю историю Турции, отмечает агентство.

Киличдароглу идет на выборы на фоне экономического кризиса и стремительной инфляции в стране. Разрушительное землетрясение на юге Турции в феврале, в результате которого погибли 46 тыс. человек, также пошатнуло позиции Эрдогана, говорится в сообщении.