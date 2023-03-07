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Турецкая оппозиция определилась с соперником Эрдогана на выборах – СМИ

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Киличдароглу идет на выборы на фоне экономического кризиса и тяжелых последствий землетрясения в Турции
Киличдароглу идет на выборы на фоне экономического кризиса и тяжелых последствий землетрясения в Турции
Фото: ЕРА

Турецкая оппозиция выдвинула своего лидера Кемаля Киличдароглу на выборы президента, которые пройдут 14 мая. Об этом 7 марта сообщают ВВС News.

Ему 74 года и он возглавляет оппозиционную светскую Народно-республиканскую партию (НРП). Киличдароглу называют "турецким Ганди" за сходство с индийским лидером движения за гражданские права Махатмой Ганди. Он предлагает радикально иное видение развития Турции по сравнению с политикой Эрдогана, сообщает ВВС.

Он обещает своим сторонникам, что будет управлять Турцией на основе консенсуса и консультаций, и его цель – "привести страну к процветанию, миру и радости",  пишет Reuters.

Оппозиция объявила о необходимости изменений в экономике, иностранной политике и сфере соблюдения прав человека в стране. Многие считают эти выборы важнейшими за 100-летнюю историю Турции, отмечает агентство.

Киличдароглу идет на выборы на фоне экономического кризиса и стремительной инфляции в стране. Разрушительное землетрясение на юге Турции в феврале, в результате которого погибли 46 тыс. человек, также пошатнуло позиции Эрдогана, говорится в сообщении.

Контекст:

Эрдоган пришел к власти 20 лет назад. Предыдущий президентский срок Эрдогана, начавшийся в 2014 году, согласно конституционной реформе, "обнулился", и теперь он имеет право остаться у власти на еще один пятилетний период – до 2028 года.

В декабре 2022 года суд приговорил почти к трем годам заключения мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли самым серьезным соперником для Эрдогана. Его обвинили в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка  Эрдогана устранить ключевого оппонента.

После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии были заявления, что выборы могут быть отложены до конца года или проведены, как и было запланировано, 18 июня, сообщало агентство Anadolu. Но позже Эрдоган перенес их на месяц раньше. "Эта нация сделает то, что необходимо, 14 мая, если будет на то воля божья", – сказал Эрдоган.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, выборы, оппозиция, президент
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