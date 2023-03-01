Выборы президента Турции состоятся 14 мая – Эрдоган

Эрдоган может быть избран на третий президентский срок Фото: tccb.gov.tr

"Эта нация сделает то, что необходимо, 14 мая, если будет на то воля Божья", – сказал Эрдоган.

После разрушительных землетрясений были заявления, что выборы могут быть отложены до конца года или проведены, как и было запланировано, 18 июня, отметило агентство.

В последние годы рейтинг Эрдогана был подорван инфляцией и падением национальной валюты (лиры), пишет Reuters. Кроме того, Эрдогана критиковали за то, как правительство справилось с последствиями землетрясений.

Турки в одном из районов, наиболее пострадавших от землетрясения, разочарованы реакцией государства на стихийное бедствие, добавило агентство. Один из местных жителей сказал, что помощь прибыла "слишком поздно".

"Нам нужны фундаментальные перемены", – добавил другой житель пострадавшего региона.

Кроме того, теперь возникли сомнения, сможет ли власть подготовить базу для проведения голосования уже в мае в регионах, которые пострадали от землетрясений, отметило Reuters. На этой неделе представители избирательных комиссий посетят регион, чтобы подготовить отчет о его готовности проводить голосование.