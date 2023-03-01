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Выборы президента Турции состоятся 14 мая – Эрдоган

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Эрдоган может быть избран на третий президентский срок
Эрдоган может быть избран на третий президентский срок
Фото: tccb.gov.tr

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время обращения к парламентариям от своей политсилы "Партия справедливости и развития" 1 марта, сообщило агентство Anadolu.

"Эта нация сделает то, что необходимо, 14 мая, если будет на то воля Божья", – сказал Эрдоган.

После разрушительных землетрясений были заявления, что выборы могут быть отложены до конца года или проведены, как и было запланировано, 18 июня, отметило агентство. 

В последние годы рейтинг Эрдогана был подорван инфляцией и падением национальной валюты (лиры), пишет Reuters. Кроме того, Эрдогана критиковали за то, как правительство справилось с последствиями землетрясений. 

Турки в одном из районов, наиболее пострадавших от землетрясения, разочарованы реакцией государства на стихийное бедствие, добавило агентство. Один из местных жителей сказал, что помощь прибыла "слишком поздно". 

"Нам нужны фундаментальные перемены", – добавил другой житель пострадавшего региона.

Кроме того, теперь возникли сомнения, сможет ли власть подготовить базу для проведения голосования уже в мае в регионах, которые пострадали от землетрясений, отметило ReutersНа этой неделе представители избирательных комиссий посетят регион, чтобы подготовить отчет о его готовности проводить голосование.

Контекст:

Эрдоган пришел к власти 20 лет назад. С 2003-го по 2014 год он занимал пост премьер-министра. В 2014 году он стал 12-м президентом Турции. На второй строк его избрали на досрочных президентских выборах в 2018 году. Предыдущий президентский срок Эрдогана, начавшийся в 2014 году, согласно конституционной реформе, "обнулился", и теперь он имеет право остаться у власти на еще один пятилетний период – до 2028 года.

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки также ощущались в соседних странах – в Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, выборы, парламент, президент
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