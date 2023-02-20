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Эрдоган встретился с Блинкеном в Анкаре

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Блинкен находится с визитом в Турции
Блинкен находится с визитом в Турции
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял в Анкаре государственного секретаря США Энтони Блинкена 20 февраля. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что встреча состоялась в зале для почетных гостей аэропорта Эсенбога в закрытом для прессы режиме.

Перед этим Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Также он совершил визит на вертолете в одну из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля на юге Турции и севере Сирии, сообщает AP. Он пообещал выделить еще $100 млн на помощь региону.

Блинкен совершает свою первую поездку в Турцию с момента вступления в должность два года назад. Он прибыл на авиабазу Инджирлик недалеко от Аданы 19 февраля после участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Контекст:

6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

По состоянию на 19 февраля жертвами подземных толчков стали в Турции 41 020 человек, сообщает турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям. В Сирии – более 5,8 тыс. погибших. Считается, что число погибших увеличится.

Турецкие власти заявляли, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек

Теги: США, Турция, Реджеп Эрдоган, Энтони Блинкен, визит
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