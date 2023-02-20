Эрдоган встретился с Блинкеном в Анкаре

Отмечается, что встреча состоялась в зале для почетных гостей аэропорта Эсенбога в закрытом для прессы режиме.
Перед этим Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Также он совершил визит на вертолете в одну из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля на юге Турции и севере Сирии, сообщает AP. Он пообещал выделить еще $100 млн на помощь региону.
Блинкен совершает свою первую поездку в Турцию с момента вступления в должность два года назад. Он прибыл на авиабазу Инджирлик недалеко от Аданы 19 февраля после участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
6 февраля ночью на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии произошло мощное землетрясение. Толчки также ощущались в соседних странах – Ливане, Израиле, на Кипре, в Румынии, Грузии и других. Днем 6 февраля произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
По состоянию на 19 февраля жертвами подземных толчков стали в Турции 41 020 человек, сообщает турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям. В Сирии – более 5,8 тыс. погибших. Считается, что число погибших увеличится.
Турецкие власти заявляли, что спасатели достали живыми из-под завалов более 8 тыс. человек.