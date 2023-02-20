Эрдоган встретился с Блинкеном в Анкаре

Отмечается, что встреча состоялась в зале для почетных гостей аэропорта Эсенбога в закрытом для прессы режиме.

Перед этим Блинкен встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Также он совершил визит на вертолете в одну из провинций, наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля на юге Турции и севере Сирии, сообщает AP. Он пообещал выделить еще $100 млн на помощь региону.

Блинкен совершает свою первую поездку в Турцию с момента вступления в должность два года назад. Он прибыл на авиабазу Инджирлик недалеко от Аданы 19 февраля после участия в Мюнхенской конференции по безопасности.