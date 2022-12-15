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Мэра Стамбула приговорили к почти трем годам тюрьмы за слово "глупость". Его считают серьезным соперником Эрдогана на будущих выборах

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Если суд отклонит апелляцию, Имамоглу сядет в тюрьму более чем на два с половиной года за слово "глупость"
Если суд отклонит апелляцию, Имамоглу сядет в тюрьму более чем на два с половиной года за слово "глупость"
Фото: EPA

Суд в Стамбуле приговорил мэра города Экрема Имамоглу к двум годам, семи месяцам и 15 дням лишения свободы, признав его виновным в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Об этом 14 декабря сообщают турецкое агентство Anadolu и Associated Press.

Обвинения против Экрема Имамоглу выдвинули после того, как в 2019 году он назвал "глупостью" отмену результатов выборов мэра Стамбула, на которых он победил. Имамоглу отрицал, что оскорблял членов избирательного совета, и утверждал, что этими словами "ответил" главе МВД Турции Сулейману Сойлу, который назвал его "дураком".

Ожидается, что Имамоглу подаст апелляцию на приговор. Если решение суда останется в силе, это может повлечь за собой запрет для политика занимать государственные должности, отмечает Associated Press.

В Турции в 2023 году пройдут президентские выборы. Имамоглу в Турции называют вероятным серьезным соперником для Эрдогана. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка действующего президента Турции Реджепа Эрдогана устранить ключевого оппонента.

После оглашения приговора вечером на митинге у мэрии участвовали тысячи сторонников Имамоглу, которые среди прочего требовали, чтобы Эрдоган и правительство страны ушли в отставку, пишет AP.

На приговор Имамоглу отреагировал Государственный департамент США, назвав его несправедливым, пишет Reuters. В Госдепе заявили, что "глубоко обеспокоены и разочарованы" решением суда.

Контекст:

31 марта в Турции прошли муниципальные выборы. Граждане выбирали губернаторов провинций, мэров, членов парламентов провинций, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост и членов сельских меджлисов. В Стамбуле победу одержал оппозиционер Имамоглу, который набрал чуть больше голосов, чем его соперник из правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

6 мая Центризбирком Турции решил отменить итоги голосования на выборах мэра Стамбула и назначил повторное голосование на 23 июня. Поводом стало заявление Партии справедливости и развития, основателем которой является Эрдоган, о якобы серьезных нарушениях во время голосования. Имамоглу выиграл и повторные выборы. До Имамоглу на протяжении порядка 25 лет Стамбул возглавлял политик из Партии справедливости и развития.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, выборы, тюрьма, Стамбул, приговор, политика, скандал, апелляция, Бинали Йылдырым, суд
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