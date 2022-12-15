Мэра Стамбула приговорили к почти трем годам тюрьмы за слово "глупость". Его считают серьезным соперником Эрдогана на будущих выборах

Обвинения против Экрема Имамоглу выдвинули после того, как в 2019 году он назвал "глупостью" отмену результатов выборов мэра Стамбула, на которых он победил. Имамоглу отрицал, что оскорблял членов избирательного совета, и утверждал, что этими словами "ответил" главе МВД Турции Сулейману Сойлу, который назвал его "дураком".
Ожидается, что Имамоглу подаст апелляцию на приговор. Если решение суда останется в силе, это может повлечь за собой запрет для политика занимать государственные должности, отмечает Associated Press.
В Турции в 2023 году пройдут президентские выборы. Имамоглу в Турции называют вероятным серьезным соперником для Эрдогана. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка действующего президента Турции Реджепа Эрдогана устранить ключевого оппонента.
После оглашения приговора вечером на митинге у мэрии участвовали тысячи сторонников Имамоглу, которые среди прочего требовали, чтобы Эрдоган и правительство страны ушли в отставку, пишет AP.
На приговор Имамоглу отреагировал Государственный департамент США, назвав его несправедливым, пишет Reuters. В Госдепе заявили, что "глубоко обеспокоены и разочарованы" решением суда.
31 марта в Турции прошли муниципальные выборы. Граждане выбирали губернаторов провинций, мэров, членов парламентов провинций, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост и членов сельских меджлисов. В Стамбуле победу одержал оппозиционер Имамоглу, который набрал чуть больше голосов, чем его соперник из правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.
6 мая Центризбирком Турции решил отменить итоги голосования на выборах мэра Стамбула и назначил повторное голосование на 23 июня. Поводом стало заявление Партии справедливости и развития, основателем которой является Эрдоган, о якобы серьезных нарушениях во время голосования. Имамоглу выиграл и повторные выборы. До Имамоглу на протяжении порядка 25 лет Стамбул возглавлял политик из Партии справедливости и развития.