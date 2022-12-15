Мэра Стамбула приговорили к почти трем годам тюрьмы за слово "глупость". Его считают серьезным соперником Эрдогана на будущих выборах

Если суд отклонит апелляцию, Имамоглу сядет в тюрьму более чем на два с половиной года за слово "глупость" Фото: EPA

Обвинения против Экрема Имамоглу выдвинули после того, как в 2019 году он назвал "глупостью" отмену результатов выборов мэра Стамбула, на которых он победил. Имамоглу отрицал, что оскорблял членов избирательного совета, и утверждал, что этими словами "ответил" главе МВД Турции Сулейману Сойлу, который назвал его "дураком".

Ожидается, что Имамоглу подаст апелляцию на приговор. Если решение суда останется в силе, это может повлечь за собой запрет для политика занимать государственные должности, отмечает Associated Press.

В Турции в 2023 году пройдут президентские выборы. Имамоглу в Турции называют вероятным серьезным соперником для Эрдогана. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка действующего президента Турции Реджепа Эрдогана устранить ключевого оппонента.

После оглашения приговора вечером на митинге у мэрии участвовали тысячи сторонников Имамоглу, которые среди прочего требовали, чтобы Эрдоган и правительство страны ушли в отставку, пишет AP.

На приговор Имамоглу отреагировал Государственный департамент США, назвав его несправедливым, пишет Reuters. В Госдепе заявили, что "глубоко обеспокоены и разочарованы" решением суда.