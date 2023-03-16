Эрдогана выдвинули кандидатом в президенты Турции

Заседание парламентской группы партии проходило сегодня, оно было закрытым для прессы.

Председатель партийной группы ПСР Исмет Йылмаз заявил журналистам, что решение о выдвижении Эрдогана было принято единогласно.

Контекст:

Эрдоган пришел к власти 20 лет назад. Предыдущий президентский срок Эрдогана, начавшийся в 2014 году, согласно конституционной реформе, "обнулился", и теперь он имеет право остаться у власти на еще один пятилетний период – до 2028 года.

В декабре 2022 года суд приговорил почти к трем годам заключения мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли самым серьезным соперником для Эрдогана. Его обвинили в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка Эрдогана устранить ключевого оппонента.

После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии были заявления, что выборы могут быть отложены до конца года или проведены, как и было запланировано, 18 июня, сообщало агентство Anadolu. Но позже Эрдоган перенес их на месяц раньше. "Эта нация сделает то, что необходимо, 14 мая, если будет на то воля божья", – сказал Эрдоган.