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Эрдогану стало плохо в прямом эфире. Видео

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У Эрдогана напряженный предвыборный график, что сказывается на здоровье президента Турции
У Эрдогана напряженный предвыборный график, что сказывается на здоровье президента Турции
Фото: EPA

Президенту Турции Реджепу Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на телевидении во время предвыборного выступления. Об этом 26 апреля сообщает агентство AFP в закрытой ленте, новость цитирует портал News18.

Турецкий общественный вещатель TRT World также сообщал об инциденте с Эрдоганом в прямом эфире, но в данный момент эта новость недоступна.

Отмечается, что турецкий лидер 25 апреля трижды за день выступил с предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов 14 мая и должен был завершить вечер совместным интервью с Ulke TV и "7 каналом" в прямом эфире.

Однако из-за его плотного графика выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем было прервано во время вопроса через 10 минут после начала шоу.

Спустя 10 минут после начала эфира ведущий прервал его со словами: "О, Господи". Журналист на какое-то время встал со своего места и попросил запустить рекламу. Фрагмент эфира разместил в Twitter пользователь с ником Ibrahim Kalin.

Прямой эфир продолжился примерно через 10 минут, и Эрдоган принес извинения.

"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно понято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я прошу прощения у вас и наших зрителей", – сказал он.

После этого президент Турции ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить интервью.

Контекст:

Эрдоган пришел к власти 20 лет назад. С 2003-го по 2014 год он занимал пост премьер-министра. В 2014 году он стал 12-м президентом Турции. На второй срок его избрали на досрочных президентских выборах в 2018 году. Предыдущий президентский срок Эрдогана, начавшийся в 2014 году, согласно конституционной реформе, "обнулился", и теперь он имеет право остаться у власти на еще один пятилетний период – до 2028 года.

В декабре 2022 года суд приговорил почти к трем годам заключения мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли самым серьезным соперником для Эрдогана. Его обвинили в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка Эрдогана устранить ключевого оппонента.

После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии были заявления, что выборы могут быть отложены до конца года или проведены, как и было запланировано, 18 июня, сообщало агентство Anadolu. Но позже Эрдоган перенес их на месяц раньше. "Эта нация сделает то, что необходимо, 14 мая, если будет на то воля божья", – сказал Эрдоган. 16 марта его официально выдвинули кандидатом в президенты Турции на новый срок. Оппозиция объявила Кылычдароглу своим кандидатом раньше – 7 марта.

Теги: телевидение, Турция, Реджеп Эрдоган, выборы, видео, президент, интервью, власть, эфир, власти
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