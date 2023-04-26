Эрдогану стало плохо в прямом эфире. Видео

Турецкий общественный вещатель TRT World также сообщал об инциденте с Эрдоганом в прямом эфире, но в данный момент эта новость недоступна.

Отмечается, что турецкий лидер 25 апреля трижды за день выступил с предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов 14 мая и должен был завершить вечер совместным интервью с Ulke TV и "7 каналом" в прямом эфире.

Однако из-за его плотного графика выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем было прервано во время вопроса через 10 минут после начала шоу.

Спустя 10 минут после начала эфира ведущий прервал его со словами: "О, Господи". Журналист на какое-то время встал со своего места и попросил запустить рекламу. Фрагмент эфира разместил в Twitter пользователь с ником Ibrahim Kalin.

Cumhurba * kan * m * z * n sa * l * k durumu iyi hamdolsun.



Rabbim muhafaza eylesin.



pic.twitter.com/pD1J2iu6eO — * brahim Kal * n (@ikalin1) April 25, 2023

Прямой эфир продолжился примерно через 10 минут, и Эрдоган принес извинения.

"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно понято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я прошу прощения у вас и наших зрителей", – сказал он.

После этого президент Турции ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить интервью.