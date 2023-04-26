Эрдогану стало плохо в прямом эфире. Видео

Турецкий общественный вещатель TRT World также сообщал об инциденте с Эрдоганом в прямом эфире, но в данный момент эта новость недоступна.
Отмечается, что турецкий лидер 25 апреля трижды за день выступил с предвыборными речами накануне парламентских и президентских выборов 14 мая и должен был завершить вечер совместным интервью с Ulke TV и "7 каналом" в прямом эфире.
Однако из-за его плотного графика выступление Эрдогана на телевидении началось на полтора часа позже запланированного времени, а затем было прервано во время вопроса через 10 минут после начала шоу.
Спустя 10 минут после начала эфира ведущий прервал его со словами: "О, Господи". Журналист на какое-то время встал со своего места и попросил запустить рекламу. Фрагмент эфира разместил в Twitter пользователь с ником Ibrahim Kalin.
Cumhurba * kan * m * z * n sa * l * k durumu iyi hamdolsun.— * brahim Kal * n (@ikalin1) April 25, 2023
Rabbim muhafaza eylesin.
pic.twitter.com/pD1J2iu6eO
Прямой эфир продолжился примерно через 10 минут, и Эрдоган принес извинения.
"Вчера и сегодня была тяжелая работа. Поэтому я заболел желудочным гриппом. В какой-то момент я подумал, не будет ли это неправильно понято, если мы отменим программу. Но мы пообещали. Я прошу прощения у вас и наших зрителей", – сказал он.
После этого президент Турции ответил еще на несколько вопросов, прежде чем завершить интервью.
Эрдоган пришел к власти 20 лет назад. С 2003-го по 2014 год он занимал пост премьер-министра. В 2014 году он стал 12-м президентом Турции. На второй срок его избрали на досрочных президентских выборах в 2018 году. Предыдущий президентский срок Эрдогана, начавшийся в 2014 году, согласно конституционной реформе, "обнулился", и теперь он имеет право остаться у власти на еще один пятилетний период – до 2028 года.
В декабре 2022 года суд приговорил почти к трем годам заключения мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли самым серьезным соперником для Эрдогана. Его обвинили в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка Эрдогана устранить ключевого оппонента.
После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии были заявления, что выборы могут быть отложены до конца года или проведены, как и было запланировано, 18 июня, сообщало агентство Anadolu. Но позже Эрдоган перенес их на месяц раньше. "Эта нация сделает то, что необходимо, 14 мая, если будет на то воля божья", – сказал Эрдоган. 16 марта его официально выдвинули кандидатом в президенты Турции на новый срок. Оппозиция объявила Кылычдароглу своим кандидатом раньше – 7 марта.