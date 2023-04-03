"Наши двери для него закрыты. Это позор, работайте головой!" Эрдоган рассердился на посла США в Турции за встречу с соперником в президентской гонке

По словам Эрдогана, Турция должна преподать США урок на президентских выборах 2023 года.
"Что здесь [в Турции] делает посол [президента США Джо] Байдена? Он идет навестить мистера Кемаля. Это позор, поработай головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь – президент", – высказался турецкий лидер.
Он отметил, что больше не собирается встречаться с Флейком.
"Теперь с каким лицом вы будете просить о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты, вы [Флейк] его [президента Турции] больше не увидите. Вы будете знать свое место. Вы будет знать свой долг как посла. Вы узнаете, как работает посол. Вы не сможете войти [к президенту], если вы этого не сделаете", – резюмировал Эрдоган.
Эрдоган пришел к власти 20 лет назад. С 2003-го по 2014 год он занимал пост премьер-министра. В 2014 году он стал 12-м президентом Турции. На второй срок его избрали на досрочных президентских выборах в 2018 году. Предыдущий президентский срок Эрдогана, начавшийся в 2014 году, согласно конституционной реформе, "обнулился", и теперь он имеет право остаться у власти на еще один пятилетний период – до 2028 года.
В декабре 2022 года суд приговорил почти к трем годам заключения мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого называли самым серьезным соперником для Эрдогана. Его обвинили в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции. Сторонники мэра Стамбула считают, что суд над ним – попытка Эрдогана устранить ключевого оппонента.
После разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии были заявления, что выборы могут быть отложены до конца года или проведены, как и было запланировано, 18 июня, сообщало агентство Anadolu. Но позже Эрдоган перенес их на месяц раньше. "Эта нация сделает то, что необходимо, 14 мая, если будет на то воля божья", – сказал Эрдоган. 16 марта его официально выдвинули кандидатом в президенты Турции на новый срок. Оппозиция объявила Кылычдароглу своим кандидатом раньше – 7 марта.