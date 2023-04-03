"Наши двери для него закрыты. Это позор, работайте головой!" Эрдоган рассердился на посла США в Турции за встречу с соперником в президентской гонке

Эрдоган считает, что посол США не должен был встречаться с его соперником на президентских выборах Фото: EPA

По словам Эрдогана, Турция должна преподать США урок на президентских выборах 2023 года.

"Что здесь [в Турции] делает посол [президента США Джо] Байдена? Он идет навестить мистера Кемаля. Это позор, поработай головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь – президент", – высказался турецкий лидер.

Он отметил, что больше не собирается встречаться с Флейком.

"Теперь с каким лицом вы будете просить о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты, вы [Флейк] его [президента Турции] больше не увидите. Вы будете знать свое место. Вы будет знать свой долг как посла. Вы узнаете, как работает посол. Вы не сможете войти [к президенту], если вы этого не сделаете", – резюмировал Эрдоган.