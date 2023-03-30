ГОРДОН
 
 
МИР

Посол Украины прокомментировал возможный визит Путина в Турцию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пока неизвестно, посетит ли Путин Турцию лично или будет участвовать в мероприятиях в онлайн-режиме
Пока неизвестно, посетит ли Путин Турцию лично или будет участвовать в мероприятиях в онлайн-режиме
Фото: EPA

Вопрос о возможном визите президента РФ Владимира Путина в Турцию 27 апреля прорабатывается, но официального подтверждения этой информации нет. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар на онлайн-брифинге в Media Center Ukraine 30 марта, пишет "Интерфакс-Украина".

"Действительно такое сообщение сегодня появилось в СМИ – что может быть его визит или онлайн-включение. Здесь есть свой контекст: в Турции строится первая АЭС, 27 апреля планируется загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Поскольку строит “Росатом”, то, скорее всего, прорабатывались варианты такого визита. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, пока что МИД и другие официальные органы власти это не подтверждают", – заявил посол.

По его словам, после проработки вопроса будет обнародована официальная позиция Украины.

Боднар отметил, что Турция не ратифицировала Римский статут, поэтому Путина на ее территории не могут арестовать согласно ордеру Международного уголовного суда.

29 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Путин может совершить официальный визит в Турцию в конце апреля. По его словам, Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на построенной совместно Россией и Турцией атомной электростанции "Аккую". Однако он не исключил, что это может произойти в онлайн-режиме.

Контекст:

АЭС "Аккую"  – первая турецкая атомная электростанция, ее строят совместно с Россией. Проект составляет примерно $20 млрд, он включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. 3 апреля 2018 года в ходе совместной церемонии в Анкаре Эрдоган и Путин по видеосвязи дали начало строительству станции.

Глава минэнерго Турции Фатих Донмез заявлял, что строительство станции планируют завершить и ввести первый реактор в эксплуатацию до конца года. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, атомная энергетика, Росатом, Василий Боднар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
69-летний Макаревич показал годовалого сына в его день рождения
Галина ГРИШИНА
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
"Покидать Россию не планирует". Ахеджакова заявила, что после запрета выходить на сцену "Современника" написала заявление об увольнении
Галина ГРИШИНА
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Netflix в 2023 году выделил 100 грантов по $10 тыс. для украинских кинопроектов. Начался прием заявок
Галина ГРИШИНА
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"
Галина ГРИШИНА
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Как вырастить красивые магнолии в своем саду
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Осадчая снялась топлес в экстраобъемном жакете от украинского бренда за 9 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Как выглядят в одинаковом нижнем белье Мишина и Саша Бо. Фото
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
Яблоки, которые помогут похудеть. Рецепт
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
"К Пасхе будет свой". Садовод рассказала, как в начале апреля вырастить зеленый лук дома на подоконнике
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
Бех-Романчук снялась в микрошортах со спины
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
От золотой рыбки до тотального глиттера. Пять интересных вариантов маникюра для коротких ногтей от мастера бренда Chanel
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
54-летняя Энистон на премьере фильма "продемонстрировала бесконечные ноги и нестареющую фигуру в прозрачном сетчатом платье". Фото
Галина ГРИШИНА
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную
  Ларина: Лия Ахеджакова рассказывала, что в театр она приходила, как будто в какую-то чужую страну, ее обходили как чумную G
Дмитрий ГОРДОН
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру
  Михаил Поплавский о мировом рекорде украинской песни: Это было знаковым событием для Украины и наших людей по всему миру Актуально
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит с кудрями. Фото
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
Сопонару вблизи показала загорелые ноги на всю их длину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских после заявления экс-подопечной Потапа о том, что он склонял ее к интиму, записала обращение: Необходимо срочное лечение (571780)
2
Экс-подопечная Потапа заявила, что он склонял ее к интиму в обмен на карьеру в шоу-бизнесе (132703)
3
"Измены, шантаж с порно и долги лейбла". Экс-подопечная Потапа Gip С сделала новое скандальное заявление (70934)
4
"Не важно, что они говорят". Мишина снялась в мокром купальнике с разных ракурсов (66514)
5
Как ухаживать за розами весной, чтобы они долго цвели летом. Садовод поделилась рецептом подкормки (27782)
6
Чем подкормить клубнику, чтобы получить крупные и сладкие ягоды. Названо самое эффективное средство (24871)
7
Как изменилась Пугачева за последние 10 лет. Фото до и после (21768)
8
Три самые необычные прически Зеленской. Фото (17305)
 
 
 
 