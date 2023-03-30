Посол Украины прокомментировал возможный визит Путина в Турцию

Пока неизвестно, посетит ли Путин Турцию лично или будет участвовать в мероприятиях в онлайн-режиме Фото: EPA

"Действительно такое сообщение сегодня появилось в СМИ – что может быть его визит или онлайн-включение. Здесь есть свой контекст: в Турции строится первая АЭС, 27 апреля планируется загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Поскольку строит “Росатом”, то, скорее всего, прорабатывались варианты такого визита. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, пока что МИД и другие официальные органы власти это не подтверждают", – заявил посол.

По его словам, после проработки вопроса будет обнародована официальная позиция Украины.

Боднар отметил, что Турция не ратифицировала Римский статут, поэтому Путина на ее территории не могут арестовать согласно ордеру Международного уголовного суда.

29 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Путин может совершить официальный визит в Турцию в конце апреля. По его словам, Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на построенной совместно Россией и Турцией атомной электростанции "Аккую". Однако он не исключил, что это может произойти в онлайн-режиме.