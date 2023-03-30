Путин может посетить Турцию 27 апреля – Эрдоган

По его словам, Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на построенной совместно Россией и Турцией атомной электростанции "Аккую". Однако он не исключил, что это может произойти в онлайн-режиме.

"Возможно, господин Путин приедет 27 апреля, или же мы подключимся в онлайн-режиме и сделаем первый важный шаг в Аккую", – сказал Эрдоган.

Он также заявил, что если бы не усилия, которые Турция предпринимала в последние два года, "некоторые силы на Западе" втянули бы Турцию в военную кампанию против России.

"Мы не позволим сделать этого. Наша цель – добиться справедливого и прочного мира между Украиной и Россией. Я надеюсь, что эта война будет завершена при нашем решительном посредничестве", – добавил Эрдоган.

Турция не ратифицировала Римский статут, а потому не признает решение Международного уголовного суда об аресте Путина. В случае визита президента РФ турецкие правоохранители не будут обязаны задержать его.

В марте Эрдоган провел два телефонных разговора с Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина.