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Путин может посетить Турцию 27 апреля – Эрдоган

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Эрдоган активно поддерживает контакт с Путиным
Эрдоган активно поддерживает контакт с Путиным
Фото: EPA (архив)

Президент России Владимир Путин может совершить официальный визит в Турцию в конце апреля. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в совместном прямом эфире ряда телеканалов 29 марта, сообщают ATV и Anadolu.

По его словам, Путин примет участие в церемонии загрузки топлива на построенной совместно Россией и Турцией атомной электростанции "Аккую". Однако он не исключил, что это может произойти в онлайн-режиме.

"Возможно, господин Путин приедет 27 апреля, или же мы подключимся в онлайн-режиме и сделаем первый важный шаг в Аккую", – сказал Эрдоган.

Он также заявил, что если бы не усилия, которые Турция предпринимала в последние два года, "некоторые силы на Западе" втянули бы Турцию в военную кампанию против России.

"Мы не позволим сделать этого. Наша цель – добиться справедливого и прочного мира между Украиной и Россией. Я надеюсь, что эта война будет завершена при нашем решительном посредничестве", – добавил Эрдоган. 

Турция не ратифицировала Римский статут, а потому не признает решение Международного уголовного суда об аресте Путина. В случае визита президента РФ турецкие правоохранители не будут обязаны задержать его. 

В марте Эрдоган провел два телефонных разговора с Путиным. Среди обсуждаемых тем была и Украина.

Контекст:

АЭС "Аккую"  – первая турецкая атомная электростанция, ее строят совместно с Россией. Проект составляет примерно $20 млрд, он включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200.

Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года. 3 апреля 2018 года в ходе совместной церемонии в Анкаре Эрдоган и Путин по видеосвязи дали начало строительству станции.

Глава минэнерго Турции Фатих Донмез заявлял, что строительство станции планируют завершить и ввести первый реактор в эксплуатацию до конца года. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган, атомная энергетика, строительство, АЭС, война России против Украины, визит, электростанция
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