Эрдоган сфотографировался возле турецкого БПЛА с украинским двигателем

Эрдоган никак не подписал свое фото. Только разместил в твите турецкий флаг.

Государственное турецкое агентство Anadolu сообщило, что снимок сделан во время визита президента Турции в национальный технический центр владельца компании Baykar Makina, производящей эти БПЛА, Оздемира Байрактара.

Впервые Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем показали в Турции в марте 2022 года, когда Россия уже начала полномасштабную войну против Украины. В декабре взлетел беспилотник с украинским двигателем.

Контекст:

Bayraktar Kızılelma – реактивный сверхзвуковой малозаметный БПЛА, разрабатываемый турецкой оборонной компанией Baykar. БПЛА имеет максимальную взлетную массу около шести тонн, из которых более полутора тонн приходится на полезную (боевую) нагрузку, оснащен одним турбореактивным двигателем. Максимальная скорость БПЛА – до 800 км/ч, максимальная продолжительность полета до пяти часов.

По данным портала "Мілітарний", в 2021 году компания Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Украинский двигатель используется также в БПЛА Bayraktar Akinci.

8 августа 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar будет строить в Украине завод и уже купила для этого земельный участок. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля. Генеральный директор Baykar Халук Байрактар 28 октября заявил, что компания планирует завершить строительство своего завода в Украине через два года.

13 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий (проект закона №0161), которое в том числе позволит построить в Украине завод по производству и обслуживанию беспилотников Bayraktar.

Baykar планирует выпускать на новом заводе в Украине несколько видов боевой техники, в том числе Bayraktar Kızılelma. Генеральный директор компании Халук Байрактар заявил об этом 11 августа 2022 года в интервью директору фонда "Повернись живим" Тарасу Чмуту.