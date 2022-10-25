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ЕС окончательно утвердил директиву о едином зарядном устройстве для гаджетов

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Единым портом для зарядки станет USB-C
Единым портом для зарядки станет USB-C
Фото: depositphotos.com

В Европейском союзе окончательно утвердили директиву о едином зарядном устройстве. Это означает, что все гаджеты будут иметь одинаковую зарядку и разъемы. Об этом сообщила 24 октября пресс-служба Совета ЕС.

Документ предусматривает, что с 2024 года большинство электронных устройств, в том числе телефоны, планшеты и наушники, должны иметь одинаковый порт для зарядки – USB-C. Таким образом, пользователям не нужно будет постоянно покупать новые зарядки при покупке новых гаджетов.

Наличие единственного зарядного устройства повысит удобство для потребителей за счет согласования зарядных интерфейсов и технологии быстрой зарядки, а также значительно сократит отходы.

"У каждого из нас дома есть по меньшей мере три зарядных устройства для мобильных телефонов. Поиск зарядного устройства дома или на работе может быть достаточно утомительным. Кроме того, эти зарядные устройства составляют 11 тыс. тонн электронных отходов ежегодно. Наличие зарядного устройства, подходящего для нескольких устройств, сэкономит деньги и время, а также поможет сократить количество электронных отходов", – отметил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелла. 

Новые правила будут касаться телефонов, планшетов, электронных книг, наушников, цифровых камер, игровых консолей, беспроводных клавиатур и мышей. Что касается ноутбуков, то для них правила заработают через 40 месяцев после вступления в силу директивы. Кроме того, юди при покупке гаджета смогут выбирать, покупать вместе с ним зарядное устройство или нет.

Контекст:

По данным Евроосовета, в 2020 году потребители в ЕС купили около 420 млн электронных устройств, и в среднем у них есть три зарядных устройства для зарядки этих гаджетов, два из которых они регулярно используют. Несмотря на это, 38% потребителей сообщают о проблемах с зарядкой своих устройств из-за отсутствия совместимого зарядного устройства. Для решения этих проблем 23 сентября 2021 года Европейская комиссия представила предложение по общему зарядному устройству.

26 января 2022 года государства – члены ЕС единогласно согласовали позицию Совета по директиве об общем зарядном устройстве.

7 июня Евросовет и Европейский парламент достигли предварительного соглашения по общей директиве о зарядных устройствах, которая была одобрена представителями государств – членов ЕС 29 июня.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Европейский совет, смартфон, Европейский союз, Европа, гаджеты
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