ЕС окончательно утвердил директиву о едином зарядном устройстве для гаджетов

Документ предусматривает, что с 2024 года большинство электронных устройств, в том числе телефоны, планшеты и наушники, должны иметь одинаковый порт для зарядки – USB-C. Таким образом, пользователям не нужно будет постоянно покупать новые зарядки при покупке новых гаджетов.

Наличие единственного зарядного устройства повысит удобство для потребителей за счет согласования зарядных интерфейсов и технологии быстрой зарядки, а также значительно сократит отходы.

"У каждого из нас дома есть по меньшей мере три зарядных устройства для мобильных телефонов. Поиск зарядного устройства дома или на работе может быть достаточно утомительным. Кроме того, эти зарядные устройства составляют 11 тыс. тонн электронных отходов ежегодно. Наличие зарядного устройства, подходящего для нескольких устройств, сэкономит деньги и время, а также поможет сократить количество электронных отходов", – отметил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикелла.

Новые правила будут касаться телефонов, планшетов, электронных книг, наушников, цифровых камер, игровых консолей, беспроводных клавиатур и мышей. Что касается ноутбуков, то для них правила заработают через 40 месяцев после вступления в силу директивы. Кроме того, юди при покупке гаджета смогут выбирать, покупать вместе с ним зарядное устройство или нет.