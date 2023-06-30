ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на случай будущей пандемии

По его данным, речь идет о возможном производстве до 325 млн доз препаратов в год. Соглашение охватывает мРНК, векторные и белковые вакцины, пишет Reuters. Новая сделка не связана с существующими соглашениями по вакцине от COVID-19 между ЕС и производителями вакцин, включая Pfizer.
Пандемия COVID показала, что Европа должна быть лучше подготовлена к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, говорится в заявлении ЕК, которое цитирует агентство.
Сделка гарантирует, что компании готовы "реагировать на кризис", поддерживая свои производственные мощности в актуальном состоянии и контролируя цепочки поставок, "включая создание запасов в случае необходимости". Если будет объявлена новая чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, компании "быстро начнут производство", заявили в Брюсселе.
21 октября 2022 года Pfizer заявил о намерении со следующего года повысить цену на вакцину от COVID-19 c $30 до $110–130 за дозу. Производитель, который вместе с немецкой компанией BioNTech разработал и продает вакцину, намерен достичь этого уровня цены уже в 2023 году, когда начнутся ее коммерческие продажи. Фирмы-конкуренты также могут последовать этому примеру, говорилось в сообщении.
Reuters отмечал тогда, что мировой спрос на бустерную дозу вакцины в последнее время значительно снизился. Однако повышение цены обеспечит производителю значительный доход на годы вперед.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае.
ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января 2020 года. Именно этот статус отменила сегодня организация. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным ВОЗ на 3 мая 2023 года, в мире подтвердили 762,5 млн случаев COVID-19, умерло 6,9 млн человек. 5 мая ВОЗ отменила статус глобальной чрезвычайной ситуации для COVID-19.