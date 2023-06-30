ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на случай будущей пандемии

Pfizer и другие производители обязались "реагировать на кризис", поддерживая производственные мощности в рабочем состоянии Фото: ЕРА

По его данным, речь идет о возможном производстве до 325 млн доз препаратов в год. Соглашение охватывает мРНК, векторные и белковые вакцины, пишет Reuters. Новая сделка не связана с существующими соглашениями по вакцине от COVID-19 между ЕС и производителями вакцин, включая Pfizer.

Пандемия COVID показала, что Европа должна быть лучше подготовлена к будущим чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, говорится в заявлении ЕК, которое цитирует агентство.

Сделка гарантирует, что компании готовы "реагировать на кризис", поддерживая свои производственные мощности в актуальном состоянии и контролируя цепочки поставок, "включая создание запасов в случае необходимости". Если будет объявлена новая чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, компании "быстро начнут производство", заявили в Брюсселе.

21 октября 2022 года Pfizer заявил о намерении со следующего года повысить цену на вакцину от COVID-19 c $30 до $110–130 за дозу. Производитель, который вместе с немецкой компанией BioNTech разработал и продает вакцину, намерен достичь этого уровня цены уже в 2023 году, когда начнутся ее коммерческие продажи. Фирмы-конкуренты также могут последовать этому примеру, говорилось в сообщении.

Reuters отмечал тогда, что мировой спрос на бустерную дозу вакцины в последнее время значительно снизился. Однако повышение цены обеспечит производителю значительный доход на годы вперед.