ЕСПЧ признал незаконной блокировку оппозиционных СМИ в России

Европейский суд по правам человека счел незаконной досудебную блокировку российских интернет-изданий "Грани.ру", "Каспаров.ру" и "Ежедневный журнал".

Решение ЕСПЧ 23 июня было опубликовано на сайте суда.

По мнению суда, блокировка указанных изданий является нарушением права на свободу выражения мнения и эффективные средства правовой защиты (статьи 10 и 13 Европейской конвенции по правам человека).

ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить издателям указанных изданий – ООО "Флавус", Гарри Каспарову и ООО "Медиафокус" – по €10 тыс.

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