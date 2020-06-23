ЕСПЧ признал незаконной блокировку оппозиционных СМИ в России

Решение ЕСПЧ 23 июня было опубликовано на сайте суда.
По мнению суда, блокировка указанных изданий является нарушением права на свободу выражения мнения и эффективные средства правовой защиты (статьи 10 и 13 Европейской конвенции по правам человека).
ЕСПЧ постановил, что российские власти должны выплатить издателям указанных изданий – ООО "Флавус", Гарри Каспарову и ООО "Медиафокус" – по €10 тыс.
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