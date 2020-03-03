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ЕСПЧ обязал Россию выплатить более €200 тыс. девяти россиянам за пытки в МВД

Граждане РФ обратились в Европейский суд по правам человека из-за пыток полицейскими. Одного из заявителей душили полиэтиленовым пакетом и выкручивали руки, заставляя признаться в совершении преступления, пишет "Настоящее время".

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По данным СМИ, одному из заявителей было 17 лет на момент пыток
По данным СМИ, одному из заявителей было 17 лет на момент пыток
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более €200 тыс. девяти россиянам за пытки со стороны сотрудников Министерства внутренних дел при получении показаний. Об этом сообщается в постановлении от 3 марта на сайте суда.

Как пишет "Настоящее время", одного из заявителей сотрудники милиции при задержании избили, а на допросе душили полиэтиленовым пакетом и выкручивали руки, заставляя признаться в совершении преступления. Другого задержали на улице и доставили в отделение, затем избили деревянной палкой и угрожали изнасилованием. На тот момент ему было 17 лет.

У остальных заявителей после задержания врачи фиксировали ушибы, гематомы и черепно-мозговые травмы.

В 2019 году Россия была лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека. Согласно статистике, на рассмотрении суда по состоянию на конец года находилось 59,8 тыс. жалоб, из них более 15 тыс. (25,2%) приходились на РФ.

Теги: Россия, ЕСПЧ, пытки
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