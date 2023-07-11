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ЕСПЧ решил, что РФ "неадекватно и неэффективно" расследовала убийство Немцова, исключив политический мотив

Россия прекратила признавать решения ЕСПЧ
Россия прекратила признавать решения ЕСПЧ
Фото: ЕРА

11 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение, что убийство в Москве в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцова расследовалось неэффективно. Об этом суд проинформировал на своем сайте.

"В деле [Жанны] Немцовой против России суд постановил, что имело место нарушение права на жизнь. Дело касалось расследования убийства отца заявительницы, Бориса Немцова, видного политика и лидера оппозиции, который был убит рядом с московским Кремлем в 2015 году. Суд пришел к выводу, что расследование в целом было неэффективным", – говорится в сообщении.

В обосновании решения ЕСПЧ отметил (.pdf), что российские следователи при расмотрении дела об убийстве основательно не проверили политический мотив убийства политика, при том что он являлся оппозиционером.

"Несмотря на пять обвинительных приговоров, российские власти были обязаны расследовать, кто заказал и организовал убийство. [...] Суд пришел к выводу, что расследование смерти господина Немцова было неадекватным и неэффективным", – сказано в документе.

ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Жанне Немцовой €20 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

Решение "Немецкой волне" прокомментировал адвокат Вадим Прохоров, который был адвокатом Бориса Немцова, а сейчас представляет Жанну Немцову.

"Это очень хороший и правильный задел на будущее, потому что путинский режим не вечен. Пока [президент траны-агрессора РФ Владимир] Путин жив и у власти, разумеется, никто не будет ничего толком расследовать в плане убийства Бориса Немцова, как и целый ряд других политических убийств. Но в любом случае конец будет", – считает адвокат.

"Медуза" напомнила, что Россия не признает решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.

Контекст:

Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 годаСогласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

Организаторы и заказчики преступления названы не были.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Борис Немцов, ЕСПЧ, убийство, убийство Немцова, суд
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