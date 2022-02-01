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Естественная убыль населения в России впервые в истории превысила 1 млн человек

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Эксперты называют главной причиной убыли населения РФ пандемию коронавируса
Эксперты называют главной причиной убыли населения РФ пандемию коронавируса
Фото: EPA

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной Российской Федерации достигла 1,04 млн человек. Последний раз показатель приближался к этому уровню в 2000 году. Об этом 28 января сообщил РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек, снизившись за год почти на 693 тыс. человек (минус 0,5%). 

Прежний максимум был в 2002 году – минус 686 тыс. человек. В целом убыль населения России фиксируется четвертый год подряд. За этот период население страны сократилось на 1,4 млн человек.

Динамика численности населения складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. Естественная убыль населения в 2021 году, по предварительным данным Росстата, достигла 1,04 млн человек. Предыдущий максимум в современной России был поставлен в 2000 году – минус 958,5 тыс. В июне 2021 года Росстат, подводя окончательные демографические итоги, сообщал, что естественная убыль в 2020 году составила 702 тыс. человек.

Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1%, до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек – минимум с 2002 года. Рождаемость в России сокращается с 2014 года, хотя темпы этого сокращения замедляются. 

Профессор, заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина рассказала журналистам, что высокий уровень убыли населения связан со "сверхсмертностью от COVID" – в виде прямых причин либо сопутствующих заболеваний.

В ноябре 2021 года в РФ был обновлен рекорд смертности среди людей, которые были заражены COVID, – 87,5 тыс. человек, из которых 80,1 тыс. скончались непосредственно по причине коронавирусной инфекции, отмечает РБК.

По словам другого эксперта, директора Института демографии имени Вишневского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Михаила Денисенко, пандемия коронавируса вносит 60–65% в естественную убыль.

Контекст:

В декабре 2020 года российские СМИ писали, что уровень смертности в РФ достиг максимального значения за последние 10 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, смерть, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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