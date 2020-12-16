Уровень смертности в России достиг максимума за 10 лет на фоне пандемии

В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель смертности в России составил 113,2 человек на 10 тыс. населения.

Уровень смертности в России за январь – октябрь этого года достиг максимального значения за последние десять лет. Об этом сообщает агентство РБК, основываясь на данных Росстата.

В 2019 году смертность в России становила 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь – октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе – октябре 2011 года (112,7).

Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет – с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.

В региональном разрезе смертность в расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России на 16 декабря от COVID-19 умерло 48,5 тыс. человек, в течение последнего месяца в стране ежедневно умирали около 500 человек с коронавирусной инфекцией. Всего заболевание подтвердили у 2,7 млн россиян.