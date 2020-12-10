Эстония на три недели усиливает карантин

В эстонском регионе Ида-Варумаа ужесточенные карантинные ограничения будут действовать с 12 декабря, а на всей остальной территории Эстонии – с 14-го.

Ряд заведений не будут работать в Эстонии три недели Фото: EPA

Эстония вводит ряд ограничений в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба правительства страны.

"На основании рекомендаций научного совета и департамента здравоохранения о минимизации контактов и передвижения людей из-за быстрого распространения коронавируса правительство временно наложит дополнительные ограничения, которые могут быть продлены, если инфекция не замедлится", – сказал премьер-министр страны Юри Ратас.

В регионе Ида-Вирумаа ограничения вводят с 12 декабря, на остальной территории страны – с 14-го.

В Ида-Вирумаа будут запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, театры, концертные площадки, музеи, выставочные залы, заведения общественного питания, спортивные клубы, бассейны, спа-салоны и объекты размещения. Ограничения будут действовать три недели. Церкви и другие религиозные учреждения могут продолжать свою повседневную работу, если соблюдаются требования 50%-ной заполненности помещений, посетители надевают маски и пользуются антисептиками. Усилится надзор за соблюдением обязательств по изоляции, особенно в отношении лиц, пересекающих границу.

На остальной территории Эстонии будут закрыты все учебные заведения, разрешено дистанционное образование. Очное обучение разрешено для студентов с особыми образовательными потребностями, а личные консультации, олимпиады, стажировки и экзамены разрешены, если используются меры доверия. В 2021 году учеба будет продолжена в обычном режиме, если правительство не примет другое решение, отметили в пресс-службе. Детские сады останутся открытыми.

С 14 декабря обучение к кружках по интересам и занятия спортом как для детей, так и для взрослых будут приостановлены на три недели. Разрешены индивидуальные занятия на свежем воздухе. Ограничения не распространяются на профессиональных спортсменов.

Для сфер, которые пострадают от введения карантина, правительство разработает механизм компенсаций.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса коронавирус подтвержден у 69 млн человек, 1 млн 572 тыс. умерло, 44,5 млн выздоровело. В Эстонии подтверждено 16 598 случаев заболевания, 141 человек умер, 9945 – выздоровело.