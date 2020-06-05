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"Это безумие". Маск призвал разделить Amazon

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что Amazon занимает монопольное положение на рынке, а это неправильно.

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Маск призвал разделить интернет-компанию Amazon
Маск призвал разделить интернет-компанию Amazon
Фото: EPA

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск призвал разделить интернет-гиганта Amazon. Об этом он написал в Twitter 4 июня.

"Это безумие, Джефф, – обратился он к главе Amazon Джеффу Безосу. – Пришло время разделить Amazon, монополии – это неправильно".

Как отмечает телеканал CNBC, так Маск отреагировал на сообщение писателя Алекса Беренсона, книгу которого о COVID-19 Amazon отказался выставлять на продажу. Позже администрация интернет-магазина сообщила, что книга была удалена с сайта по ошибке и она снова будет выставлена на продажу.

Владелец Amazon Джефф Безос, по данным Forbes, является на данный момент богатейшим человеком на планете. Его состояние авторитетный журнал оценивает в $113 млрд.

Теги: экономика, монополия, SpaceX, Tesla, Amazon, Джефф Безос, Илон Маск
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