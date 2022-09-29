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Еврокомиссия подала в суд на Мальту по поводу "золотых паспортов"

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В 2020 году Еврокомиссия уже направляла Мальте письмо, в котором призывала ее прекратить действие программы
В 2020 году Еврокомиссия уже направляла Мальте письмо, в котором призывала ее прекратить действие программы
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия приняла решение обратиться в суд Европейского союза с иском к Мальте по поводу ее схемы гражданства инвесторов, также называемой "золотыми паспортами". Об этом Еврокомиссия сообщила на своем сайте 29 сентября.

Комиссия считает, что предоставление гражданства ЕС в обмен на заранее определенные размеры инвестиций без какой-либо реальной связи с соответствующим государством-членом несовместимо с принципом сотрудничества, закрепленным в ст. 4(3) договора о Европейском союзе, и с понятием гражданства ЕС, как это предусмотрено в ст. 20 договора о функционировании ЕС.

20 октября 2020 года Еврокомиссия уже отправляла Мальте официальное письмо, в котором призывала ее прекратить действие программы. Дополнительное письмо было отправлено 9 июня 2021 года.

После полномасштабного вторжения России в Украину Мальта приостановила действие схемы для граждан России и Беларуси, однако, по утверждению Еврокомиссии, продолжает использовать ее для всех других национальностей и "не выражала никаких намерений ее прекратить".

"6 апреля 2022 года Еврокомиссия направила на Мальту мотивированное заключение. Ответ Мальты не дает удовлетворительного ответа на озабоченность, высказанную комиссией. Мальта – единственное оставшееся государство-член, в котором действует такая схема", – говорится в сообщении.

Еврокомиссия также объяснила, как работает схема Мальты. Так, каждое лицо, имеющее гражданство государства – члена ЕС, одновременно является гражданином ЕС. Гражданство ЕС автоматически дает право на свободное передвижение, доступ к внутреннему рынку ЕС, право голосовать и быть избранным на европейских и местных выборах.

"Схемы получения гражданства инвестора позволяют лицу получить новое гражданство на основе заранее определенных платежей или инвестиций и при отсутствии подлинной связи со страной натурализации – например, долгосрочного проживания. Эти схемы отличаются от схем пребывания инвесторов (или "золотых виз"), которые позволяют гражданам третьих стран при соблюдении определенных условий получать вид на жительство для проживания в стране ЕС. Оба типа схем сопряжены с серьезными рисками, в частности с точки зрения безопасности, отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции", – заявили в Еврокомиссии.

Теги: коррупция, инвестиции, Еврокомиссия, паспорт, гражданство, Мальта, Европа, ЕС
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