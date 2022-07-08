Европарламент отреагировал на решение Верховного суда США и призвал гарантировать право на аборт в ЕС

Резолюцию приняли, как сообщила пресс-служба Европарламента 324 голосами (при 155 против и 38 воздержавшихся).

Все имеют право на законный и безопасный аборт, заявили парламентарии и призвали закрепить это право в Хартии основных прав ЕС. Они ожидают, что Европейский совет соберется для рассмотрения этого вопроса.

"Европарламентарии выражают свою солидарность и поддержку женщинам и девочкам в США, а также тем, кто занимается обеспечением и защитой права и доступа к легальному и безопасному аборту в таких сложных обстоятельствах. Учитывая это, они призывают Конгресс США принять законопроект, который защитит аборты на федеральном уровне", – говорится в релизе.

Авторы резолюции также обеспокоены потенциальным увеличением финансирования групп, выступающих против абортов, и антигендерных групп.

"Они призывают страны – члены ЕС декриминализировать аборты, устранить и бороться с остающимися правовыми, финансовыми, социальными и практическими ограничениями, все еще препятствующими доступу к абортам в некоторых странах – членах ЕС. Страны ЕС должны гарантировать доступ к безопасным, легальным и бесплатным абортам, дородовым и материнским услугам, добровольному планированию семьи, услугам, дружественным к молодежи, а также к профилактике, лечению и поддержке в связи с ВИЧ без дискриминации", – считают в Европарламенте.

Еврокомиссия и страны ЕС должны усилить политическую поддержку правозащитников и медработников, которые работают в сфере репродуктивного здоровья, подчеркивается в резолюции.