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Европарламент отреагировал на решение Верховного суда США и призвал гарантировать право на аборт в ЕС

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Европарламент призывает сделать право на аборты фундаментальным в ЕС
Европарламент призывает сделать право на аборты фундаментальным в ЕС
Фото: ЕРА

Европейский парламент на заседании 7 июля принял резолюцию, в которой осудил откат назад в области прав женщин, касающихся репродуктивного здоровья, в США и некоторых странах ЕС.

Резолюцию приняли, как сообщила пресс-служба Европарламента 324 голосами (при 155 против и 38 воздержавшихся). 

Все имеют право на законный и безопасный аборт, заявили парламентарии и призвали закрепить это право в Хартии основных прав ЕС. Они ожидают, что Европейский совет соберется для рассмотрения этого вопроса. 

"Европарламентарии выражают свою солидарность и поддержку женщинам и девочкам в США, а также тем, кто занимается обеспечением и защитой права и доступа к легальному и безопасному аборту в таких сложных обстоятельствах. Учитывая это, они призывают Конгресс США принять законопроект, который защитит аборты на федеральном уровне", – говорится в релизе. 

Авторы резолюции также обеспокоены потенциальным увеличением финансирования групп, выступающих против абортов, и антигендерных групп. 

"Они призывают страны – члены ЕС декриминализировать аборты, устранить и бороться с остающимися правовыми, финансовыми, социальными и практическими ограничениями, все еще препятствующими доступу к абортам в некоторых странах – членах ЕС. Страны ЕС должны гарантировать доступ к безопасным, легальным и бесплатным абортам, дородовым и материнским услугам, добровольному планированию семьи, услугам, дружественным к молодежи, а также к профилактике, лечению и поддержке в связи с ВИЧ без дискриминации", – считают в Европарламенте. 

Еврокомиссия и страны ЕС должны усилить политическую поддержку правозащитников и медработников, которые работают в сфере репродуктивного здоровья, подчеркивается в резолюции. 

Контекст:

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аборты разрешены по желанию женщины, без требования обоснования, до недавнего времени были разрешены в 56 странах мира.  

Верховный суд США 24 июня принял решение, которым отменил постановление по делу Ро против Уэйда (Roe v. Wade), устанавливавшее конституционное право на аборты в стране. Решение по иску жительницы Техаса Нормы Маккорви (Джейн Ро) против окружного прокурора Генри Уэйда с 1973 года разрешало американкам делать аборты в течение первого триместра беременности.

Верховный суд США отменил его пятью голосами против четырех, разрешив таким образом каждому штату устанавливать свое законодательство об абортах. Американки вышли на митинги в знак протеста против этого решения, но уже в первые дни после решения суда штаты начали вводить запреты и ограничения

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда трагической ошибкой, которая "буквально вернула Америку на 150 лет назад"Он призвал Конгресс принять закон, гарантирующий право на аборт, на федеральном уровне.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Европарламент, Еврокомиссия, Конгресс США, аборт, дискриминация, законодательство, законопроект, беременность, женщины
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