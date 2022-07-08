Европарламент отреагировал на решение Верховного суда США и призвал гарантировать право на аборт в ЕС

Резолюцию приняли, как сообщила пресс-служба Европарламента 324 голосами (при 155 против и 38 воздержавшихся).
Все имеют право на законный и безопасный аборт, заявили парламентарии и призвали закрепить это право в Хартии основных прав ЕС. Они ожидают, что Европейский совет соберется для рассмотрения этого вопроса.
"Европарламентарии выражают свою солидарность и поддержку женщинам и девочкам в США, а также тем, кто занимается обеспечением и защитой права и доступа к легальному и безопасному аборту в таких сложных обстоятельствах. Учитывая это, они призывают Конгресс США принять законопроект, который защитит аборты на федеральном уровне", – говорится в релизе.
Авторы резолюции также обеспокоены потенциальным увеличением финансирования групп, выступающих против абортов, и антигендерных групп.
"Они призывают страны – члены ЕС декриминализировать аборты, устранить и бороться с остающимися правовыми, финансовыми, социальными и практическими ограничениями, все еще препятствующими доступу к абортам в некоторых странах – членах ЕС. Страны ЕС должны гарантировать доступ к безопасным, легальным и бесплатным абортам, дородовым и материнским услугам, добровольному планированию семьи, услугам, дружественным к молодежи, а также к профилактике, лечению и поддержке в связи с ВИЧ без дискриминации", – считают в Европарламенте.
Еврокомиссия и страны ЕС должны усилить политическую поддержку правозащитников и медработников, которые работают в сфере репродуктивного здоровья, подчеркивается в резолюции.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аборты разрешены по желанию женщины, без требования обоснования, до недавнего времени были разрешены в 56 странах мира.
Верховный суд США 24 июня принял решение, которым отменил постановление по делу Ро против Уэйда (Roe v. Wade), устанавливавшее конституционное право на аборты в стране. Решение по иску жительницы Техаса Нормы Маккорви (Джейн Ро) против окружного прокурора Генри Уэйда с 1973 года разрешало американкам делать аборты в течение первого триместра беременности.
Верховный суд США отменил его пятью голосами против четырех, разрешив таким образом каждому штату устанавливать свое законодательство об абортах. Американки вышли на митинги в знак протеста против этого решения, но уже в первые дни после решения суда штаты начали вводить запреты и ограничения.
Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда трагической ошибкой, которая "буквально вернула Америку на 150 лет назад". Он призвал Конгресс принять закон, гарантирующий право на аборт, на федеральном уровне.